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獨/驚！百年老校吹熄燈號 北市3年來3私校停招

聯合報 / 記者張錦弘／即時報導
創校近百年的北市東方工商，109學年起將停招。圖為該校餐飲科學生之前展現廚藝成果。聯合報系資料照片
創校近百年的北市東方工商，109學年起將停招。圖為該校餐飲科學生之前展現廚藝成果。聯合報系資料照片

少子化衝擊私立高中職招生，公立學校可容納所有國三生的台北市，成為重災區，哀鴻遍野。學生只剩兩百多人、有近百年歷史的私立東方工商，109學年起將停招，現有學生可讀到畢業；這是繼中興高中、立人高中後，北市3年來第三所停招私校，中興、立人已無學生就讀。

教育部最近公布108學年全國高中職學生數，少子化衝擊加劇，絕大多數私校學生數都明顯減少，連一向人數居冠的高雄中山工商近年來首次跌破9000人，只剩8756人，較上學年減了700多人；學生數第二多的桃園啟英高中，也從7147人跌到近6296人。

公立高中職全國最多的台北市，私校受少子化衝擊更嚴重，一向是北北基人數最多的育達高職，106學年學生還有6827多人，隔年減為5739人，108學年又大減1657人，只剩4082人，等於2年內銳減2745人，人數已輸給新北市莊敬高職的4595多人；位於木柵的景文高中，學生數也在兩年內腰斬，從106學年的2095人減半為1066人。

至於鄰近捷運站的東方工商，雖然交通便利、位於信義路四段的市中心，仍不敵少子化，學生只剩229人，台北市教育局指出，該校109學年已申請停招，這是繼106年中興高中、107年立人高中後，北市3年來第三所停招的私立高中職。

東方工商教務主任廖雅真指出，校方已通知現有學生及家長將停招的消息，學生若不轉學，可原校讀到畢業，校方會確保師生權益；至於未來是否轉型，仍待董事會討論。東方工商當初在大陸設校、在台復校，創校已99年，如今走上停招的路，校友雖不捨，但廖雅真無奈說，「這也是少子化時代沒辦法的事」。

剛退休的景文高中前校長許勝哲分析，台北這個天龍國，家長仍普遍有二、三流學生才念高職的迷思，要念高職也先選公立學校，設高職部的私校都是少子化重災區；但也因只要有填志願就可能錄取某些公立高職的冷門類科，甚至收近會考成績最後段的5C學生，學生素質下降，公立高職老師也面臨教材、教法的適應問題。

許勝哲說，景文高中的國中部、高中部近年來其實都招得還不錯，但高職部受少子化影響較明顯，校方已提前因應，近年來有教師退休、離職或轉任公立學校，都逢缺不補，師資不致太過剩要資遣。

新北市教育局長張明文則指出，相較北市，一向鼓勵在地就學的新北市，少子化衝擊私校相對減緩。但根據教育部統計，汐止區崇義高中108學年也只剩157人、萬里區中華商海學生更跌破百人，只剩97人。教育局已請台師大專家專案輔導改善，確保財務、校務正常，不要影響教學品質及師生權益。

少子化 教育局
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