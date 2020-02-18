高師大感謝企業界贊助防疫資源 鼓勵學生「以讀攻毒」

高雄師範大學3月2日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，校長吳連賞多次召開防疫會議與小組群組會議，進行各項防疫資源的整合與迎接開學前的各項整備工作，全力協助近30名提前返校的港、澳學生，平安順利度過14天的居家檢疫期，並鼓勵學生利用延緩開學的這段時間要「以讀攻毒」，充實自己的理論知識和專業知能。

針對陸、港、澳生的安心就學計畫，由副校長王政彥、廖本煌督軍，教務長唐硯漁就實務面研擬錄影上傳教學平台、教學檔案上傳教學平台，提供系所相關資源，希望保障陸、港、澳生的學習權益。

高師大提早於2月6日前返校的港澳生，已有部分完成14天的健康自主管理，2月7日以後返台者也都在進行居家檢疫中。校長及系主任、導師、護理師、系教官與學輔中心老師等，都會透過電話或視訊關懷港澳生，讓他們夠度安心度過14天的自主管理或居家檢疫期。

防疫是漫長工作，外力資源也彌補學校短缺的資源。健茂生技公司董事長許長祿捐贈耳溫槍給高師大，盛祥門影視傳播公司董事長張為盛捐贈口罩，興台光科技公司廠長黃君豪捐贈二氧化氯消毒劑，聯揚國際開發公司董事長林珂萍捐贈漂白水。校方特別頒贈感謝狀，表達師生的謝意。