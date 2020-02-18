快訊

60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移除校園水龍頭省水裝置鼓勵多洗手 嘉市發健康護照

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情、鼓勵多洗手，將移除校園水龍頭省水裝置、發健康護照。記者卜敏正／翻攝
嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情、鼓勵多洗手，將移除校園水龍頭省水裝置、發健康護照。記者卜敏正／翻攝

下周即將開學，嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情，印製全國首創學生健康管理護照，要求學生做好自身健康管理，同時為鼓勵學生多洗手，將暫時移除校園水龍頭省水裝置，確保正常出水量以符合勤洗手需求。

嘉義市教育處長林立生表示，因應傳染性肺炎疫情，業設計印製全國首創「學生健康管理護照」，發送各校(園)妥善運用，內容包含體溫紀錄表格、勇媽市長小叮嚀、防疫六大措施，及市府服務專線等，透過落實學生體溫監測控制疫情。

林立生說明，「學生健康管理護照」第一波規劃發送本市各國中小(含附小)、各公私立幼兒園及各私立中學，共計3萬5000張；另為鼓勵師生洗手，面對疫情這段時間，水龍頭省水裝置將先卸下，等疫情過之後再裝回去。

市府教育處也提出校園防疫3要1動口訣：要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動，並要求各校(園)落實下列作為：

一、各校每一洗手台應放置肥皂或洗手乳，並要求學生每節上課前務必濕洗手。

二、各校應先移除水龍頭省水裝置，確保正常出水量，以符教職員生勤洗手需求。

三、各班導師每日上課前，務必做好班級清潔或消毒工作，並於學生進入教室及中午時段再次量測、確認體溫。

四、各校課間時間務必要求學生離開教室至戶外活動或休息，並留意教室通風。

五、各校應配合2月25日開學日，在校門口向家長展示學生健康管理護照樣張，請家長配合在家量測學生晨間及晚間體溫。

嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情、鼓勵多洗手，將移除校園水龍頭省水裝置、發健康護照。記者卜敏正／翻攝
嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情、鼓勵多洗手，將移除校園水龍頭省水裝置、發健康護照。記者卜敏正／翻攝

疫情 健康管理 護照
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／愛的芭樂頭好壯壯！嘉市優秀女青年為女兒種有機

童醫院共推健康管理App 國內外民眾都可用

校園防疫 議員籲採購熱像儀

首批包機台商18日解除隔離 持續自主健康管理

相關新聞

移除校園水龍頭省水裝置鼓勵多洗手 嘉市發健康護照

下周即將開學，嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情，印製全國首創學生健康管理護照，要求學生做好自身健康管理，同時為鼓勵學生多洗手...

趁教師回校備課日 新北周五跑一次防疫演練

高中以下各級學校下周二開學在即，新北市訂定校園防疫計畫、監控處理流程表及演練腳本，要求學校開學前一周進行防疫演練，據了解...

補助翻新國中小老舊廁所 2月26日前地方政府要申請

教育部國教署為改善公立國中小學廁所，自2015年起透過「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」，補助地方政府辦理排水、通風、衛...

沒娃娃車幼園 買兒車可獲補助

教育部昨公布娃娃車補助新制，針對有車齡接近十年娃娃車的公私立幼兒園、或是新添購車者，補助換新車費用的四成。靖娟基金會說，多數公幼缺乏娃娃車接送服務，新制上路後可望增加公幼接送服務。

開學防疫 高市取消戶外教學畢業典禮等50人以上活動

高雄市教育局長吳榕峯今天在市府防疫會議後表示，因應開學防疫挑戰，凡超過50人以上的大型活動，包括校外教學、畢業典禮等，3月底前通通取消，以避免群聚感染；個人單獨項目如體育競賽、音樂比賽可以進行，但團體競賽取消。

開學後37.5度就要回家 這學校騰出教室先隔離

受到新冠肺炎衝擊，延長兩周的寒假要結束了，基隆市長林右昌今天下午親自主持教育處防疫會議，教育處表示，開學後校方派人在門口...

議員建議校園添熱像儀防疫 黃敏惠：將與中央討論

嘉義市議會今天開新冠肺炎疫情專案報告，市議員蔡文旭希望添購遠紅外線熱像儀，學生入校通過熱像儀後，就能立即偵測體溫。市長黃...

日本留學試驗考試6月登場 2月17日開放報名

語言訓練測驗中心今天表示，「日本留學試驗」將於6月21日舉行考試，2月17日起受理報名，測驗成績優異者，有機會獲得獎學金...

防疫情群聚效應 鄭文燦：4月底前學校室內場地不外借

新冠肺炎疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，市府教育局面對25日開學在即的額溫槍、酒精不足現象，鄭文燦...

孩子上學出門前要量體溫 新北要求家長協助防疫

新冠肺炎疫情持續，新北市教育局為有效防疫，自14日起就發文給各校，要求各家長在孩子每日出門前量體溫並記錄，一旦發現耳溫大...

中部出現新冠肺炎死例 台中市府：依師生數備妥口罩

中部地區出現新冠肺炎確診全台首宗死亡病例，2月25日高中以下學校即將開學，台中市議員邱素貞表示，學生家長很擔心疫情，希望...

外籍生返台 校方促別在港澳轉機

因應新冠肺炎疫情，陸港澳生都已暫緩來台，各大學現在轉向處理歐美等國外籍學生的返台事宜。但外籍生若要回台，在陸港澳地區轉機，必須自我居家檢疫十四天，各校近日積極聯繫外籍生快改機票，避免轉機。

熱門新聞

奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

幾度算發燒？開學防疫第一關 全台標準不一

開學防疫 高市取消戶外教學畢業典禮等50人以上活動

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

教育部配發額溫槍防疫 指揮中心：不建議常規使用

規定不明確 背著背包考學測不扣分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。