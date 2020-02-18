移除校園水龍頭省水裝置鼓勵多洗手 嘉市發健康護照

下周即將開學，嘉義市教育處因應新冠肺炎疫情，印製全國首創學生健康管理護照，要求學生做好自身健康管理，同時為鼓勵學生多洗手，將暫時移除校園水龍頭省水裝置，確保正常出水量以符合勤洗手需求。

嘉義市教育處長林立生表示，因應傳染性肺炎疫情，業設計印製全國首創「學生健康管理護照」，發送各校(園)妥善運用，內容包含體溫紀錄表格、勇媽市長小叮嚀、防疫六大措施，及市府服務專線等，透過落實學生體溫監測控制疫情。

林立生說明，「學生健康管理護照」第一波規劃發送本市各國中小(含附小)、各公私立幼兒園及各私立中學，共計3萬5000張；另為鼓勵師生洗手，面對疫情這段時間，水龍頭省水裝置將先卸下，等疫情過之後再裝回去。

市府教育處也提出校園防疫3要1動口訣：要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動，並要求各校(園)落實下列作為：

一、各校每一洗手台應放置肥皂或洗手乳，並要求學生每節上課前務必濕洗手。

二、各校應先移除水龍頭省水裝置，確保正常出水量，以符教職員生勤洗手需求。

三、各班導師每日上課前，務必做好班級清潔或消毒工作，並於學生進入教室及中午時段再次量測、確認體溫。

四、各校課間時間務必要求學生離開教室至戶外活動或休息，並留意教室通風。