高科大自製防疫物資備戰 生產上千瓶分送教職員工生

因應新冠肺炎疫情，高雄科技大學發起勤消毒及勤洗手運動，化材系自製「二氧化氯消毒噴劑」、「茶樹精油洗手乳」與「茶樹精油酒精噴霧」。其中二氧化氯消毒噴劑還擁有中華民國發明專利技術，預計生產上千瓶分送行政及學術單位，保護教職員工生的健康安全。

高科大校長楊慶煜表示，為避免開學後疫情升溫或群聚感染，開學前一周除提供學生宿舍、各行政單位及系所基本防疫物資，更強調為防疫消毒設置三道防線，第一道針對校園室內外環境全面性消毒，第二道針對接觸頻率高的物品勤消毒，第三道是發起勤洗手運動。

高科大指出，二氧化氯是具有強氧化能力的殺菌劑，不亞於漂白水、次氯酸水等氧化系消毒劑的消毒與殺菌能力。化材系自製的「二氧化氯消毒噴劑」，濃度低、安全性高，還擁有全國唯一的專利技術。這項技術可以減少在水中的二氧化氯容易揮發失去效能的問題，甚至最長可保存1年，最重要的是接觸人體無害。面對此次疫情，校方將生產1000瓶100ml的噴劑，預計開學前一周分送各系所，作為日常消毒教室桌面使用。

學校自製的茶樹精油洗手乳，容量分成200ml與750ml兩種，第一批1000瓶近日已分送每位教師和學術單位，剩餘200瓶，將於開學前配送全校各單位。酒精噴霧主成分是使用75%酒精與茶樹精油原料調製而成，預計開學後將置於校園電梯或人潮流動頻繁的地點使用。