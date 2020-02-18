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趁教師回校備課日 新北周五跑一次防疫演練

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市訂定校園防疫計畫、監控處理流程表及演練腳本，要求學校開學前一周進行防疫演練，據了解，因為老師本周五、下周一備課，新北市學校將在本周五演練。圖／新北市教育局提供
新北市訂定校園防疫計畫、監控處理流程表及演練腳本，要求學校開學前一周進行防疫演練，據了解，因為老師本周五、下周一備課，新北市學校將在本周五演練。圖／新北市教育局提供

高中以下各級學校下周二開學在即，新北市訂定校園防疫計畫、監控處理流程表及演練腳本，要求學校開學前一周進行防疫演練，據了解，因為老師本周五、下周一備課，新北市學校將在本周五演練。

新北市教育局擬定「防疫演練腳本」，寒假時已經發給學校，因為寒假時只有校長、主任等行政人員要上班，因此尚不能實際演練，由各校先把腳本改成符合校內的版本，本周五趁老師回校備課時演練。

新北市校園防疫三層防護措施，包括到校前由家長量體溫、進校門分組量體溫，老師對排隊學生進行衛教，第三層是到校後隨時監測教職員工生健康情形，並掌握所有人員的出缺勤狀況。

教育局表示，若在校門發現有體溫異常的情形，進行立即處置，學生必須戴上口罩，再次確認體溫後安置於通風隔離室，並電話通知家長帶往就醫，也請導師主動關懷及追蹤學生健康情形。

此外，學校要隨時掌握教職員工生出缺勤，並主動關心及監測在校的健康狀況，在午休前進行學生第2次的體溫量測，如發現體溫異常情形，第一時間應依SOP採取適當處置及預防性措施，做好第三層防護。

各校防疫演練將帶全校老師跑過一次一整天及假設有確診學生的流程，從校門口測量開始，到洗手台，到每校各社有通風隔離室，假設確診要如何通知家長、校安通報。另因學習不中斷，針對未能到校學生的補課，也由各校決定，有的學校運用假日補課主科，比照腸病毒補課。

大部分學校在這周將進行校園漂白水稀釋消毒，也有學校採用紫外線殺菌機，另外也檢查洗手台要掛有肥皂。今教育局長張明文也到板橋區文聖國小關心學校防疫準備及演練情形。教育局特別提醒，落實生病不到校的政策，不僅保護自己也保護他人的健康。

新北市將於開學前推出防疫演練影片，邀請家長們參與防疫工作，落實三層的防護關卡。各項防疫最新資訊將隨時公告於新北市政府教育局網站/防疫專區(網址：https://www.ntpc.edu.tw/)及教育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar(網址：https://www.facebook.com/ntpcedugov/)。

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