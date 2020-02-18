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開學在即 台中取消開學典禮、接送區擴大5至8公尺

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今早表揚防疫有功人員，台中市居家檢疫共2644人，有4人違反規定趴趴跑，衛生局將研議開罰。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕（左）今早表揚防疫有功人員，台中市居家檢疫共2644人，有4人違反規定趴趴跑，衛生局將研議開罰。記者洪敬浤／攝影

國中小開學在即，台中市教育局長楊振昇今早說，教育局已取消各校的開學典禮，改以廣播、書面進行，開學後家長接送區擴大，距離校門或接送區5至8公尺，動線不交錯，避免人潮聚集；教育局20日將舉行高中以下校長防疫會議，落實各項防疫作為。

台中市長盧秀燕今早召開市政會議，會中表揚防疫有功人員，包含西屯區、太平區公所里幹事等人。盧秀燕說，民政局同仁配合執行居家檢疫追蹤的工作，得照三餐關懷、追蹤，防疫有功值得表揚。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市各醫療院所負壓病床有93床，目前可使用床數70床，市府也統計各醫院單人病房可變更為隔離病房，共有154床；中央昨配發N95口罩給基層醫療人員，第二批到貨後將配發給醫療院所，基層希望中央能提供護目鏡、一般隔離衣、全身式防護衣。

曾梓展說，台中市居家檢疫有4人違規，1例在太平2例在西屯、1例在烏日，衛生局將研議開罰。民政局長吳世瑋說，台中市居家檢疫目前有2644人，由各區公所里幹事、里長執行關懷追蹤，很多里長照三餐問候，按對講機找檢疫者本人談話，確認有沒有發燒、落實在家檢疫等。

社會局長彭懷真說，社會局預計在3月舉辦防疫兵棋推演，疫情若有進一步發展，出現收容安置等需求，相關災情查報、人力、物力動員等，透過兵棋推演來演練；台灣燈會志工在燈會結束後，將舉行災害照顧者志工訓練計畫，導入長期抗戰的人力，

台中市教育局表示，將於20日舉行全市高中以下校長防疫宣導會議，落實開學後的各項防疫作為；開學後家長接送區將擴大5至8公尺，避免動線交錯，減少人潮擁擠，各項戶外教育延後到5月，國際教育旅行得參考本國、出訪國疫情評估。

台中市 教育局 衛生局
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