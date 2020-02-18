補助翻新國中小老舊廁所 2月26日前地方政府要申請
教育部國教署為改善公立國中小學廁所，自2015年起透過「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」，補助地方政府辦理排水、通風、衛生等修繕，同時鼓勵運用多元材質美化廁所，提供師生乾淨舒適的如廁環境。2020年持續辦理，將請各地方政府於2月26日前彙整學校名單提報申請，並公布歷年參與計畫的規畫設計單位及施工單位名單供學校參考。
澎湖縣馬公國中獲國教署補助經費，運用澎湖特有素材，圍繞海洋主題，每間廁所都有獨特設計，一樓廁所簡約仿清水模風格，打造挑高視覺效果與良好通風，減少如廁的不適及壓迫感；二樓以古厝情懷打造歷史韻味，堆疊的紅磚瓦片呈現典雅氣息；三樓則藉由浮球燈及澎湖地景馬典克，襯托窗外天空景色，讓如廁環境結合美感體驗，將老舊的廁所改頭換面，成為乾淨、明亮及具有學校及特色文化的空間。
教育部國教署表示，「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」成效良好，今年度將持續辦理，有意申辦廁所改善的學校請盡速將計畫申請表送至各地方政府彙整，由地方政府於2月26日前提送至國教署進行審查作業。
為使學校及地方政府更了解計畫執行事宜，國教署說，本計畫專案團隊也彙整了歷年參與計畫的規畫設計單位及施工單位名單，並公布於「教育部國民及學前教育署補助學校工程計畫平台」，供學校參考。
國教署表示，廁所計畫書由專案團隊協助審查，提供專業意見以提升工程品質。未來仍將持續與各地方政府合作，共同幫助更多公立國中小學改善老舊廁所，營造更友善、良好的校園環境。
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