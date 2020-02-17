開學後37.5度就要回家 這學校騰出教室先隔離
受到新冠肺炎衝擊，延長兩周的寒假要結束了，基隆市長林右昌今天下午親自主持教育處防疫會議，教育處表示，開學後校方派人在門口量體溫，要是37.5度就要帶回家，建德國小怕家長無法臨時趕來，騰出一間教室做隔離區，發燒學生帶到那間空教室休息等家長來，並用耳溫再量一次，二次確認，沒發燒才能進教室。
高中以下學校，下周二要開學了，但疫情似乎還沒止息，口罩又難買，許多家長憂心忡忡。
基隆市長林右昌下午親自主持教育處防疫會議，要求各學校做好防疫準備，讓孩子安心上學，健康回家。
教育處表示，開學後校方派人在門口量體溫，噴酒精消毒手，並貼上貼紙做記號，要是體溫達37.5度就要回家，不能進到班級上課。
建德國小老師指出，他們把消毒水，肥皂，分裝給每個班級用，開學後請老師來領，每班天天消毒，對抗這次疫情疾管署強調要勤洗手，並不是一定要噴酒精，所以各班發給肥皂，是給學生洗手用，消毒水是教室環境清潔用，桌面，把手，請老師勤擦拭。
老師說，開學用的東西都準備好了，層層把關，有發燒的孩子就進不來了，但他們也擔心，其實比較辛苦的是家長，因為如果體溫37.5度，現在規定37.5度就不能進來，就要通知家長帶回去。
他們怕家長無法臨時趕來，騰出一間教室做隔離區，發燒就帶到那間空教室休息等家長來，也會再做第二次確認，改用耳溫再量一次，確認是不是真發燒，沒發燒就進教室，不然對家長也是困擾。
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