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校園防疫 花工師生自製乾洗手、遠端量體溫器

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮高工化工科以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，目前暫提供校內師生使用。圖／花蓮高工提供
花蓮高工化工科以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，目前暫提供校內師生使用。圖／花蓮高工提供

2019年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，國立花蓮高工化工科與電子科於運用技職專業知識及技術，以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，還有結合APP的非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理。

下周二（25日）開學，花蓮高工化工科由主任黃玄智、老師閻國中，帶領利用寒假到校製作專題研究的學生，應用蒸氣蒸餾設備及結合化工化學專業知識，蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，並與酒精及甘油調和製成具備抗菌、殺菌及芳香功效的乾洗手液，可快速殺菌且不傷皮膚，初步產出百瓶乾洗手液供校內師生使用。

電子科主任張勇富帶領科內老師們研發「非接觸式紅外線溫度計」並結合手機APP功能，可透過手機介面做遠端溫度測量。張勇富指出，為避免施測者與被測量者之間，因接觸而產生交叉感染機會，當被測者額頭接近到溫度計時，手機APP程式上可設定警示溫度，當測量溫度超過時，會在量測機器上發出明顯的提示音，同時施測者手機端也有紅色字體的溫度警示。

花蓮高工校長黃鴻穎表示，技職教育除傳授專業知識，更強化動手操作、務實致用的教學目標。校內各科專業均與生活息息相關，此次師生所製作的成品，盼未來可提供縣內國中小學使用，也讓學生體會到自助助人成就感。

花蓮高工化工科利用寒假到校製作專題研究的學生，製作蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，可快速殺菌且不傷皮膚。圖／花蓮高工提供
花蓮高工化工科利用寒假到校製作專題研究的學生，製作蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，可快速殺菌且不傷皮膚。圖／花蓮高工提供
花蓮高工電子科主任張勇富研發「非接觸式紅外線溫度計」並結合手機APP功能，可透過手機介面做遠端溫度測量。圖／花蓮高工提供
花蓮高工電子科主任張勇富研發「非接觸式紅外線溫度計」並結合手機APP功能，可透過手機介面做遠端溫度測量。圖／花蓮高工提供

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