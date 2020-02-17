校園防疫 花工師生自製乾洗手、遠端量體溫器

2019年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，國立花蓮高工化工科與電子科於運用技職專業知識及技術，以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，還有結合APP的非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理。

下周二（25日）開學，花蓮高工化工科由主任黃玄智、老師閻國中，帶領利用寒假到校製作專題研究的學生，應用蒸氣蒸餾設備及結合化工化學專業知識，蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，並與酒精及甘油調和製成具備抗菌、殺菌及芳香功效的乾洗手液，可快速殺菌且不傷皮膚，初步產出百瓶乾洗手液供校內師生使用。

電子科主任張勇富帶領科內老師們研發「非接觸式紅外線溫度計」並結合手機APP功能，可透過手機介面做遠端溫度測量。張勇富指出，為避免施測者與被測量者之間，因接觸而產生交叉感染機會，當被測者額頭接近到溫度計時，手機APP程式上可設定警示溫度，當測量溫度超過時，會在量測機器上發出明顯的提示音，同時施測者手機端也有紅色字體的溫度警示。