議員建議校園添熱像儀防疫 黃敏惠：將與中央討論

嘉義市議會今天開新冠肺炎疫情專案報告，市議員蔡文旭希望添購遠紅外線熱像儀，學生入校通過熱像儀後，就能立即偵測體溫。市長黃敏惠指出，將再和中央討論是否採購，但現階段還是希望家長能落實量孩子的體溫，登錄在市府發的學生健康管理護照內。

市府將在開學後發給每名學生一本學生健康護照，請家長每日上學前晨間及晚間量孩子體溫，入校門時出示護照檢查，落實自主健康管理。黃敏惠說，防疫視同作戰，學生學習自我管理，也能讓家長多親近孩子，「危機就是轉機，讓家人的互動不因疫情疏遠」。

蔡文旭指出，市府發放的學生健康管理護照立意良善，但家長是否能落實？且去校門口又要再量測額溫，將造成入校時大排長龍，若使用遠紅外線熱像儀，學生通過後若在螢幕產生紅點就屬高溫，這時再量體溫，若有上呼吸道症狀，就請家長先帶他回家，落實防疫又能減少流程。

市府教育處長林立生說，這本管理護照若沒有攜帶，老師會在校門口量體溫，若是護照上有確實登錄體溫，但學生入班後會請導師再量一次，希望能做到「滴水不漏」，至於是否添購新興的設備，將向中央反映。

市議員黃露慧說，下周即將開學，嘉義市30人以上的班級很多，隨著疫情越來越嚴峻，30人以上的班級是否需要戴口罩？議員陳家平也詢問，市府無從管轄大學，希望落實管理，例如請大學提供感染人數。