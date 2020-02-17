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防疫情群聚效應 鄭文燦：4月底前學校室內場地不外借

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）在防疫專案會議宣布，4月底前，社區大學以外，其他各校單次借用學校室內場地「均不開放外借」。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）在防疫專案會議宣布，4月底前，社區大學以外，其他各校單次借用學校室內場地「均不開放外借」。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，市府教育局面對25日開學在即的額溫槍、酒精不足現象，鄭文燦當場要求教育局必須在開學前做好準備供應，一定要讓讓家長放心，他並裁示說，在4月底之前，全市各學校整備期間，除社區大學以外，其他單次或臨時借用學校室內場地「均不開放外借」，避免群聚效應產生。

面對疫情延燒，各級學校2月25日開學在即，許多家長擔心口罩、酒精、額溫槍不夠影響學童安全，鄭文燦聽取教育局長高安邦報告相關單位及中央在開學前，提供額溫槍及酒精，將分配史學校使用因應，及教育，建置自主學習資源平台，拍攝短片宣導學生開學前學習，鄭文燦指示教育局務必妥善準備因應。

鄭文燦說，為提供學生防疫期間學習，教育局提供線上學習網，像是均一的教材、PaGamO，希望教育局能再加強推廣，讓孩子在開學前能運用線上學習，進行線上教學或演練學習課程，讓孩子在2月25日以前能再充實課業。

桃園市長鄭文燦（中）在防疫專案會議宣布，4月底前，社區大學以外，其他各校單次借用學校室內場地「均不開放外借」。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）在防疫專案會議宣布，4月底前，社區大學以外，其他各校單次借用學校室內場地「均不開放外借」。記者曾增勳／攝影

教育局 鄭文燦 疫情
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