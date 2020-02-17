孩子上學出門前要量體溫 新北要求家長協助防疫

新冠肺炎疫情持續，新北市教育局為有效防疫，自14日起就發文給各校，要求各家長在孩子每日出門前量體溫並記錄，一旦發現耳溫大於38度等發燒症狀，或咳嗽、流鼻涕或喉嚨痛等呼吸道症狀，請落實生病不上課，盡速配戴口罩就醫，並在家休養至恢復健康再返校上學。

新北教育局長張明文表示，為有效防範新冠肺炎疫情的襲擊，教育局已進行防疫整備，成立新北市教育體系防疫應變中心，整合人力、物力資源，協助教育系統快速執行疫情應變措施，隨時將防疫的重要決策、宣導訊息利用網站、社群媒體，立即傳遞給所有師生，讓新北市公私立各級學校、公私立幼兒園、補習班、安親班所有的親師生能做好各項防疫準備。

教育局表示，請家長在孩子每日出門前幫量體溫並記錄，發現有發燒或呼吸道症狀，請落實生病不上課，儘速配戴口罩就醫，並在家休養至恢復健康再返校上學，隨時與學校保持聯繋，配合防疫相關作業教育局重要的防疫訊息公告也將隨時更新於新北市政府教育局網站/防疫專區（網址:https://www. ntpc. edu. tw/)及教育局BB官方粉絲専頁-新北學Bar（網址:https://www. facebook. com/ntpcedugov/) 。

新北市一名陳姓家長表示，目前新冠肺炎很危險，為了孩子的健康著想，每天替孩子量體溫也不會嫌麻煩，希望之後開學，校方也能替孩子的健康嚴格把關。另一名許姓家長表示，女兒讀新莊的國中，原本很擔心疫情，謝謝教育局及時公布防疫最新公告及措施，希望開學後能安心送孩子去上學。