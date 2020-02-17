中部出現新冠肺炎死例 台中市府：依師生數備妥口罩
中部地區出現新冠肺炎確診全台首宗死亡病例，2月25日高中以下學校即將開學，台中市議員邱素貞表示，學生家長很擔心疫情，希望教育局妥善應對。針對台中市學校防疫物資存量，市府教育局表示，市府持續每周調查各校防疫物資存量，掌握學校物資整備情形。
目前各校在消毒用品（如酒精、次氯酸水、漂白水等等）均有存貨，經詢問台灣菸酒公司、化工行，酒精也穩定供貨中；市府並已緊急採購額溫槍332支，到貨後將盡速發送予現有數量低於配置標準的學校。
針對口罩部分，衛生局表示，市府自2月2日起接獲中央徵用配撥口罩，已配撥提供協助防疫的教育人員口罩計2萬8822片，後續將依中央配撥量持續提供，協助校園防疫工作。
教育局指出，市府已多次向中央反映、尋求協助，據教育部指出，將於開學前依各校師生總數配發口罩予學校，以供各校緊急備用，待教育部將口罩送至台中市後，市府將盡速發送予各校。
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