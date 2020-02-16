快訊

白牌司機確診新冠肺炎亡 已掌握3名「中港澳返國台」乘客

假平價真亂象 準公幼爆強收「延托費」不繳列入黑名單

聯合報 / 記者章凱閎／即時報導
彰化縣「小天使幼兒園」則額外收取6000元社團費用，被縣府開罰

因應少子化危機，蔡政府主打平價教保服務，全面推行「準公幼」政策。名義上，家長每月最多只需負擔4500元，但全面上路半年卻不斷爆出有業者巧立名目收費，要求家長額外繳高額教材費，才提供課本；還有幼兒園傳出強制收「課後延托費」，否則孩子被列入黑名單，部分課程被迫與其他同學隔離上課。

根據國教署統計，108學年度全國有逾1000間私立幼兒園加入準公共化政策成為「準公共化幼兒園」。依規定，準公幼只能向家長每人每月收取4500元學費，其餘學費差額由政府全額補助。若有其他衍伸費用，也只能是「課後延托費」、「交通費」或是「保險費」，其他費用名目都違規。

但準公幼政策去年8月全面上路後，頻傳業者巧立名目以教材費、散步費、洗澡費，甚至是冷氣費等，向家長額外收錢。不少家長有鑒於孩子「在他人之手，不敢輕舉妄動」，不敢向園方或教育局反映，只能透過匿名檢舉或爆料平台投訴。

爆料平台「靠北惡質幼兒園」粉專版主王先生受訪表示，粉專成立以來，已接獲逾50起幼兒園投訴案，其中有4成是針對準公幼，且全數與費用爭議有關，批評政府平價教保政策，成為不肖業者吸金管道。且亂象之多，僅有教育局零星開罰，遲不見教育部出手遏止歪風。

王先生表示，準公幼業者最常以「教材費」、「書籍費」等費用，違法加收學費。例如台北士林「育成幼兒園」，除每月收取4500元學費，家長要額外收取3980元材料費，目前已被台北市教育局開罰；彰化縣「小天使幼兒園」則額外收取6000元社團費用，被縣府開罰；高雄市「松青幼兒園」也向家長收取「課程補充用品」費用，也被市府開罰。

近期又有一間宜蘭市「瑪利亞幼兒園」再度被爆出，該園每月向家長收取3066元學費，但學費之外，還必須繳交課後延托費每月3400元，比學費還貴。該園林姓老師受訪表示，若家長不繳延托費，孩子會被列入黑名單，平日周五的課程被迫與其他孩子隔離，「延托費」形同「保護費」，不少家長只能配合繳交守住孩子的學習權益。

不過瑪利亞幼兒園園方回應，該園收費都按照規定，每一位孩子學習權益都一樣。至於有學生被區分兩塊上課的情況，園方則回應，可能只是有孩子的吸收、學習的能力較差一點，老師提供個別輔導教學。

高雄市「松青幼兒園」也向家長收取「課程補充用品」費用，被縣府開罰。圖／「靠北惡質幼兒園」提供
宜蘭市有準公共化幼兒園傳出業者強制向家長收「課後延托費」，否則孩子被列入黑名單，部分課程被迫與其他同學隔離上課。圖／該幼兒園林姓老師提供
宜蘭市有準公共化幼兒園傳出業者強制向家長收「課後延托費」，否則孩子被列入黑名單，部分課程被迫與其他同學隔離上課。圖／該幼兒園林姓老師提供
台北士林「育成幼兒園」，除每月收取四千五百元學費，家長要額外收取3980元材料費，目前已被台北市教育局開罰。圖／「靠北惡質幼兒園」提供

幼兒園 公幼 教育局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

在陸台生回台隨班附讀、轉學 新北設4諮詢窗口

「玩命關頭9」預告派對倒數 馮迪索揪主演開演唱會

川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

「鄉野情」負責人連續2年捐百萬 助瑪利亞極重多障擴園

相關新聞

25日開學 桃園市家長會協會助各校強化防疫防護網

因應新冠肺炎（COVIE-19），全國高中以下學校、幼兒園寒假延長，2月25日開學，桃園市家長會長協會配合教育局做好開學...

防疫「停課不停學」 嘉市線上資源供學生自主學習

嘉義市府教育處為因應新冠肺炎疫情延後開學，提供線上學習資源，讓家長在假期中陪伴孩子自主學習，未來開學後，若有自主健康管理...

在陸台生回台隨班附讀、轉學 新北設4諮詢窗口

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，新北市各高中職以下學校將提供原在中港澳就學的新北市民及其子女，「隨班附讀」或「...

假平價真亂象 準公幼爆強收「延托費」不繳列入黑名單

因應少子化危機，蔡政府主打平價教保服務，全面推行「準公幼」政策。名義上，家長每月最多只需負擔4500元，但全面上路半年卻...

防疫讓中港澳星孩童轉學 台北市提供諮詢電話

新冠肺炎發威，導致中港澳星的國中小學生，暫時無法回中港澳等地就讀，台北市教育局表示，國民中小學屬於義務教育，若學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，在完成居家隔離、居家檢疫後，可依學生户籍地或合法居留證地址，申請轉學至台北市學區入學，學校也會提供轉學銜接輔導，相關疑問可撥打02-27208889分機6373、6365洽詢。

讓中港澳生安心就學 大學與微軟合推遠距實況授課

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，淡江大學近700名中港澳學生無法來台，這些學生分布於2000多門課程中。淡大與微...

6元變5萬 戰後台灣詩集夢幻珍品拍賣夯

台灣舊書珍品拍賣市場近年漸漸成形，除了網路拍賣，還有出版人傅月庵2017年起開辦的實體拍賣會。傅月庵表示，以台灣現代舊書...

校長轉任教師增多 校長職場起變化

校長因個人因素轉任教師人數漸多，台南就有兩位，其中1人因個人生涯規畫，準備再參加今年校長遴選，未來這種現象將增加，也讓校...

校長退休人數大減 儲備校長大塞車

受年金改革影響，今年台南市國中小校長、老師申請退休的人數大幅減少，校長僅3人要退休，但儲備校長超過40人，勢必造成大塞車...

教育部發口罩給各縣市校園備用 高雄：有發已很感恩！

教育部宣布口罩在開學前依人數發給學校，但僅備用。「教育部能夠調到口罩，有發我們已經很感恩了！」高雄市教育局長吳榕峯表示，...

中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

教育部今天舉行記者會表示，教育部將配645萬片備用口罩給學校，教職員生每人一片，但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀...

開學之後 教育部配給師生一人一片「備用口罩」

中小學2月25日開學，行政院長蘇貞昌昨天表示，開學後由教育部供給口罩給高中以下學校。教育部今天舉行記者會表示，教育部將配...

熱門新聞

政府「派遣歸零」 轉職考試公平？

針對新冠肺炎疫情 南投縣國中小校長會議訂停課準則

桃園志工趕製口罩外套 開學供學生重複使用防疫

開學防疫準備好了？ 有抗煞經驗老師憂：一定非常亂

看到太陽光電風雨球場的好 屏東引進校園和公園

外籍生港澳轉機也要居家檢疫 大學叮嚀「快改機票」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。