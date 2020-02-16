假平價真亂象 準公幼爆強收「延托費」不繳列入黑名單

因應少子化危機，蔡政府主打平價教保服務，全面推行「準公幼」政策。名義上，家長每月最多只需負擔4500元，但全面上路半年卻不斷爆出有業者巧立名目收費，要求家長額外繳高額教材費，才提供課本；還有幼兒園傳出強制收「課後延托費」，否則孩子被列入黑名單，部分課程被迫與其他同學隔離上課。

根據國教署統計，108學年度全國有逾1000間私立幼兒園加入準公共化政策成為「準公共化幼兒園」。依規定，準公幼只能向家長每人每月收取4500元學費，其餘學費差額由政府全額補助。若有其他衍伸費用，也只能是「課後延托費」、「交通費」或是「保險費」，其他費用名目都違規。

但準公幼政策去年8月全面上路後，頻傳業者巧立名目以教材費、散步費、洗澡費，甚至是冷氣費等，向家長額外收錢。不少家長有鑒於孩子「在他人之手，不敢輕舉妄動」，不敢向園方或教育局反映，只能透過匿名檢舉或爆料平台投訴。

爆料平台「靠北惡質幼兒園」粉專版主王先生受訪表示，粉專成立以來，已接獲逾50起幼兒園投訴案，其中有4成是針對準公幼，且全數與費用爭議有關，批評政府平價教保政策，成為不肖業者吸金管道。且亂象之多，僅有教育局零星開罰，遲不見教育部出手遏止歪風。

王先生表示，準公幼業者最常以「教材費」、「書籍費」等費用，違法加收學費。例如台北士林「育成幼兒園」，除每月收取4500元學費，家長要額外收取3980元材料費，目前已被台北市教育局開罰；彰化縣「小天使幼兒園」則額外收取6000元社團費用，被縣府開罰；高雄市「松青幼兒園」也向家長收取「課程補充用品」費用，也被市府開罰。

近期又有一間宜蘭市「瑪利亞幼兒園」再度被爆出，該園每月向家長收取3066元學費，但學費之外，還必須繳交課後延托費每月3400元，比學費還貴。該園林姓老師受訪表示，若家長不繳延托費，孩子會被列入黑名單，平日周五的課程被迫與其他孩子隔離，「延托費」形同「保護費」，不少家長只能配合繳交守住孩子的學習權益。