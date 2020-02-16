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防疫讓中港澳星孩童轉學 台北市提供諮詢電話
新冠肺炎發威，導致中港澳星的國中小學生，暫時無法回中港澳等地就讀，台北市教育局表示，國民中小學屬於義務教育，若學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，在完成居家隔離、居家檢疫後，可依學生户籍地或合法居留證地址，申請轉學至台北市學區入學，學校也會提供轉學銜接輔導，相關疑問可撥打02-27208889分機6373、6365洽詢。
台北市教育局指出，若中港澳星或其他國家的學校，因為疫情無法即時提供就學證明、成績證明，北市府已通知各校，先檢視戶籍或居留資料後，協助入學安置，之後再補件相關證明。
至於台北市已有多少轉學個案？台北市教育局表示，有學籍才能統計人數，所以必須等開學後，才能掌握確實個案，從1月30日至今，至少接獲7通洽詢電話，但也不確定是否真的要轉學。
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