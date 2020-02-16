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防疫「停課不停學」 嘉市線上資源供學生自主學習

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府教育處提供線上學習資源，讓孩子的學習不因疫情而中斷。圖／市府提供

嘉義市府教育處為因應新冠肺炎疫情延後開學，提供線上學習資源，讓家長在假期中陪伴孩子自主學習，未來開學後，若有自主健康管理需求的孩子，也可使用這項資源，不因疫情中斷學習，希望能「停課不停學」。

「學習不止步！」嘉義市長黃敏惠說，延後開學的假期裡，家長的陪伴與關心對孩子成長很重要，為讓孩子的學習不中斷，12年國教專案辦公室整理出政府及民間等有助益孩子學習的線上學習資源，提供孩子有效的自主學習。

她說，這段期間，家長的陪伴是孩子最大的學習力，讓家裡也能成為孩子的學習場所，並透過親子共學陪伴孩子一同學習成長。

市府教育處長林立生說，空白課程與自主學習是12年國教素養課程內涵，孩子可以透過學校或家長提供興趣為導向的學習素材，也可以由教育處提供的自主學習網站、優良電子書讀本等資源學習，持續不間斷引導孩子，空白課程的自主學習更多元，防疫危機反而成學習關鍵轉機。

教育處考量延後開學只是學習期程的調整，並未減少正式學習時間，各領域課程並未縮減，因此統整各項符合國中小學生各領域的學習資源，並透過各項社群網路媒體群組傳遞給各校使用，學校在防疫同時，也能關注孩子的學習。

市府指出，線上學習資源除可由教育處首頁連結進入外，也可由12年國教專案辦公室網站，點選所需求的學習資源進入，專案辦公室網站網址：http://12ctpo.cy.edu.tw/。

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