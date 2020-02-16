25日開學 桃園市家長會協會助各校強化防疫防護網

因應新冠肺炎（COVIE-19），全國高中以下學校、幼兒園寒假延長，2月25日開學，桃園市家長會長協會配合教育局做好開學前各校防疫整備工作，桃園區總會長陳玉麗等人率先在日前送給桃園區42所學校酒精，這周大園區總會長宋惠君、新屋區總會長郭承敬(現任協會理事長)也要和團隊送酒精等物資，大園區還要同時協助教育局、學校製作防疫宣傳影片。

家長會長協會表示，其他區的總會也會總動員和學校、教育局一起建構嚴密的防疫保護網。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，現在不只口罩缺貨，酒精在政府徵召優先採購 和規範下也很難買，家長會長協會為了幫學校準備酒精做好防疫，只要能買到酒精，供應商開價絕不還價，馬上買，而且不用協會的經費，像桃園區的總會長陳玉麗、榮譽總會長溫碧雲、指導總會長鄭一鳴、首席顧問李銘智都自掏腰包，他和家長會長協會理事長郭承敬、大園區總會長宋惠君等人都參與，一起為防疫盡心盡力。

呂朝福強調，桃園市家長會長協會平時不只關心教育，也關心防疫和學生們的健康，防疫要全民動員，嚴防社區和群聚感染，因此和教育局討論後，日前利用協會送酒精的時候邀請桃園區高中、國中、國小校長共襄盛舉，同時再加強宣導。

呂朝福不諱言現在酒精有錢買不到足夠供給學校的量，原本已經訂好貨要送給每校一桶20公升裝酒精 ，結果供應商答應又改口說「沒貨」，後來透過大園區宋惠君總會長、協會郭承敬理事長及企業朋友等夥伴們幫忙，每校勉強分到4公升裝兩瓶，家長會長協會盡可能會再想辦法供應學校更多的酒精，配合教育局做到學校防疫零疏漏。

桃園區總會長陳玉麗說，兩瓶4公升裝的酒精確實不夠用，目前仍在努力想辦去洽購更多的酒精，不過這次台灣防疫工作做得很好，大家不要恐慌，學校要做好防範群聚的工作，不只預防新冠肺炎(COVID-19)，也要注意流感、腸病毒，除了口罩，勤洗手和酒精消毒、量額溫也很重。

郭承敬說，這次疫情真的很特殊，過年前一直到現在大家心情不好受，學校是孩子常常聚集的地方，進學校前所有預防措施都要做好，製造酒精的協力廠商知道家長會長協會要買酒精幫忙學校，都很樂意想辦法供貨。溫碧雲、鄭一鳴、李銘智不只出錢，也都設法透過不同的管道買酒精、額溫槍送給學校，充實學校防疫物做好開學前的整備工作。

教育局長高安邦指出，25日開學後如果有學生因為和父母親仍在國外，或寒假到中港澳旅遊回國受居家檢疫、隔離14天限制無法到校，教育局已經通令各校「停課不停學」，以線上授課輔助學生學習。