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25日開學 桃園市家長會協會助各校強化防疫防護網

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
教育局長高安邦頒感謝狀給桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福，感謝熱心參與校園防疫整備工作。記者鄭國樑／攝影

因應新冠肺炎（COVIE-19），全國高中以下學校、幼兒園寒假延長，2月25日開學，桃園市家長會長協會配合教育局做好開學前各校防疫整備工作，桃園區總會長陳玉麗等人率先在日前送給桃園區42所學校酒精，這周大園區總會長宋惠君、新屋區總會長郭承敬(現任協會理事長)也要和團隊送酒精等物資，大園區還要同時協助教育局、學校製作防疫宣傳影片。

家長會長協會表示，其他區的總會也會總動員和學校、教育局一起建構嚴密的防疫保護網。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，現在不只口罩缺貨，酒精在政府徵召優先採購 和規範下也很難買，家長會長協會為了幫學校準備酒精做好防疫，只要能買到酒精，供應商開價絕不還價，馬上買，而且不用協會的經費，像桃園區的總會長陳玉麗、榮譽總會長溫碧雲、指導總會長鄭一鳴、首席顧問李銘智都自掏腰包，他和家長會長協會理事長郭承敬、大園區總會長宋惠君等人都參與，一起為防疫盡心盡力。

呂朝福強調，桃園市家長會長協會平時不只關心教育，也關心防疫和學生們的健康，防疫要全民動員，嚴防社區和群聚感染，因此和教育局討論後，日前利用協會送酒精的時候邀請桃園區高中、國中、國小校長共襄盛舉，同時再加強宣導。

呂朝福不諱言現在酒精有錢買不到足夠供給學校的量，原本已經訂好貨要送給每校一桶20公升裝酒精 ，結果供應商答應又改口說「沒貨」，後來透過大園區宋惠君總會長、協會郭承敬理事長及企業朋友等夥伴們幫忙，每校勉強分到4公升裝兩瓶，家長會長協會盡可能會再想辦法供應學校更多的酒精，配合教育局做到學校防疫零疏漏。

桃園區總會長陳玉麗說，兩瓶4公升裝的酒精確實不夠用，目前仍在努力想辦去洽購更多的酒精，不過這次台灣防疫工作做得很好，大家不要恐慌，學校要做好防範群聚的工作，不只預防新冠肺炎(COVID-19)，也要注意流感、腸病毒，除了口罩，勤洗手和酒精消毒、量額溫也很重。

郭承敬說，這次疫情真的很特殊，過年前一直到現在大家心情不好受，學校是孩子常常聚集的地方，進學校前所有預防措施都要做好，製造酒精的協力廠商知道家長會長協會要買酒精幫忙學校，都很樂意想辦法供貨。溫碧雲、鄭一鳴、李銘智不只出錢，也都設法透過不同的管道買酒精、額溫槍送給學校，充實學校防疫物做好開學前的整備工作。

教育局長高安邦指出，25日開學後如果有學生因為和父母親仍在國外，或寒假到中港澳旅遊回國受居家檢疫、隔離14天限制無法到校，教育局已經通令各校「停課不停學」，以線上授課輔助學生學習。

高安邦感謝家長會長協會捐贈桃園區等學校酒精，他表示雖然防疫物資缺乏，但是在協會和各界關心下目前校園的防疫措施做得相當不錯，進校門時都需測量體溫、噴酒精，有信心做好校園防疫工作

教育局長高安邦頒感謝狀給桃園市家長會長協會桃園區指導總會長鄭一鳴（朝陽富元教育公司董事長），感謝熱心參與校園防疫整備工作。記者鄭國樑／攝影
桃園市家長會長協會理事長郭承敬強調協會全力配合教育局、學校做好防疫工作。記者鄭國樑／攝影
教育局長高安邦頒感謝狀給桃園市家長會長協會桃園區榮譽總會長溫碧雲，感謝熱心參與校園防疫整備工作。記者鄭國樑／攝影
教育局長高安邦頒感謝狀給桃園市家長會長協會桃園區總會首席顧問李銘智（國巨洋傘欣業董事長），感謝熱心參與校園防疫整備工作。記者鄭國樑／攝影
桃園市家長會長協會桃園區總會送給42所高中、國中、國小防疫酒精。記者鄭國樑／攝影
桃園市家長會長協會桃園區總會長陳玉麗說明買酒精的困難度，也呼籲大家防疫不要恐慌。記者鄭國樑／攝影
教育局長高安邦頒感謝狀給桃園市家長會長協會桃園區總會長陳玉麗，感謝熱心參與校園防疫整備工作。記者鄭國樑／攝影

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