在陸台生回台隨班附讀、轉學 新北設4諮詢窗口

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，新北市各高中職以下學校將提供原在中港澳就學的新北市民及其子女，「隨班附讀」或「轉學」等措施。新北市教育局設置各教育階段諮詢窗口，附讀學生應確實依照中央流行疫情指揮中心規定完成居家檢疫14日，並確認無感染疑慮。

新北市教育局長張明文表示，「隨班附讀」措施將即時協助防疫期間學生返台的學習銜接與生活輔導，未提供附讀學籍，未來可視疫情發展情況，附讀學生得結束隨班附讀，返回原就讀學校；不過，附讀學生應確實依照中央流行疫情指揮中心的規定完成居家檢疫14日。

教育局表示，公私立高中職隨班附讀部分，將彙整新北各公、私立高級中等學校可提供「隨班附讀」的名額及制定安置辦法，並設置單一窗口統一受理學生家長登記，若登記學生數高於學校提供名額，將依設籍新北市、學生志願序、戶籍設籍地與戶籍設籍先後等順序，統一分發辦理。

至於國中小學隨班附讀，教育局指出，則於戶籍所在地的學區學校安置就學，並依現行年級編入適當班級，如為額滿學校，可採外加名額方式，每班以1人為原則，若記學生數高於額滿學校提供名額，將依戶籍設籍先後順序，及學生志願序改分發鄰近學校。

教育局表示，若高級中等教育學生，期望轉學回台或返台升學，且原中港澳就讀的學校符合學歷採認規定，暑假期間可透過轉學管道入學，學分抵免方式由各校認定。

國中小學生若想將學籍轉入新北市，依據國民教育法等相關規定，學校可採認相關文件或進行施測，藉以編入適當年級，如無法提供成績證明文件可以後補方式處理。相關資訊可查詢新北市政府教育局網站／防疫專區及教育局臉書官方粉絲專頁-新北學Bar。

※「隨班附讀」新北市各教育階段諮詢窗口：

1.高中：中教科楊耀焜先生(02)29603456分機2663，電子信箱：AB6077@ntpc.gov.tw

2.高職：技職科黃淑如小姐(02)29603456分機2652，電子信箱：AB7495@ntpc.gov.tw

3.國中：中教科李欣穎小姐(02)29603456分機2669，電子信箱：AN1508@ntpc.gov.tw

4.國小：中教科蔡繡鸞小姐(02)29603456分機2755，電子信箱：AM1464@ntpc.gov.tw