讓中港澳生安心就學 大學與微軟合推遠距實況授課

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，淡江大學近700名中港澳學生無法來台，這些學生分布於2000多門課程中。淡大與微軟公司合作提供中港澳學生融合現場與遠距教學的上課模式；實踐大學則是要老師以微信及非同步線上教學指導學生學習。

淡大表示，學校已規畫安心就學措拖，與微軟公司合作，以iClass行動學習平台搭配，由微軟提供的Microsoft Teams系統軟體與雲端資源，全面提供中港澳學生融合現場與遠距教學的上課模式，讓所有學生經由手機或電腦在家同步修課，尤其是應屆要畢業的學生，希望都得以順利畢業並銜接後續深造和就業。

實踐大學校長陳振貴表示，依據教育部公布的安心就學措施，2月12日召開全校系主任及執秘，2月27日召開專兼任教師數位教材製作講習會，由各系主任負責，督導全系専兼任老師個別協助中港澳未能回台的學生，包括陸生180名、港澳生67名，以微信及非同步線上教學指導學生學習，實作課程學生可以將作品先上傳繳交作業，其餘等疫情結束或暑假再利用暑修實施補救教學。

台灣大學則是建議老師採「非同步遠距教學」，教師將授課內容錄下，課後上傳課程影片，提供修課學生上網觀看，也會在既有的學習諮詢服務中，加開線上諮詢服務，並支應小老師輔導費。學生可主動聯繫導師或授課教師，將由教師依學生需求客製一對一輔導計畫、招聘課輔小老師，請小老師與學生協調線上輔導事宜。