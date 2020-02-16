6元變5萬 戰後台灣詩集夢幻珍品拍賣夯

台灣舊書珍品拍賣市場近年漸漸成形，除了網路拍賣，還有出版人傅月庵2017年起開辦的實體拍賣會。傅月庵表示，以台灣現代舊書來說，最受歡迎的一直是戰後詩集，周夢蝶首本詩集「孤獨國」若有周公題字，可拍出4、5萬元；夏宇首本詩集「備忘錄」沒簽名就可拍出3、4萬。

詩集常被視為書市票房毒藥，在舊書珍品市場卻異軍突起。傅月庵表示，這主要因為戰後台灣詩集多數自費出版，在開本、裝幀、設計都特別用心，印量也少。像「孤獨國」掛藍星詩社1959年出版，其實是周公自費出500本，定價6元，找來雕塑家楊英風設計封面，排版也很精緻，再加上之後遇颱風淹水，市面書量更稀。

商禽1969年首本詩集「夢或者黎明」，也因遭颱風淹水，市面流通不到200本。傅月庵說，「夢或者黎明」原價15元，前年拍出4、5萬元，去年拍賣會原本有買家準備7萬5千元，等升高到一定價格再喊，沒想到錯過起拍價沒人接的時刻，最後珍品7500元被人抱走。「拍賣市場看緣分，表示書跟這位買家有緣。」

與「孤獨國」、「夢或者黎明」並列三大夢幻詩集的，還有瘂弦1959年首本詩集「瘂弦詩抄」。傅月庵說，該書原在香港出版，名為「苦苓林的一夜」，定價港幣1元。瘂弦要了300本運回台，卻因不明原因在海關遭扣半年，等放書時封面已腐壞，瘂弦只好自己設計封面，改題「瘂弦詩抄」分送親友，堪稱「同書異封」。近年光是起價就要1萬元。

夏宇不少詩集也是拍賣市場珍品。1986年詩人親自製作「備忘錄」500本，因紙張有限，有不同顏色封面，之後詩集也都形式變化多端，夏宇迷都趨之若騖。傅月庵去年就目睹一位女孩偕男友想拍下「備忘錄」等四本詩集，但價格一路喊到5萬，女孩最後只得頹然放棄。

不少舊書也因特殊狀況成珍品。作家楊照說，劉克襄首本詩集「河下游」因作家後悔出版而收回燒掉，現在可拍出1萬多元；反觀楊照首本小說「蓮花落」，網拍700元。