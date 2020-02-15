校長轉任教師增多 校長職場起變化

校長因個人因素轉任教師人數漸多，台南就有兩位，其中1人因個人生涯規畫，準備再參加今年校長遴選，未來這種現象將增加，也讓校長職場起了變化。

準備參加今年校長遴選的這位教師原是校長，去年間因為要照顧生病的家人，準備退休，但老天保佑，病情迅速好轉，而打消退休念頭，卻因趕不上校長遴選作業，只好轉任老師。由於這位校長能力好，各方多有鼓勵，準備復出，參加今年校長遴選。

另有位老師也是因為個人因素而辭掉校長，轉任教師，也希望未來有機會再參加校長遴選，發揮抱負。

台南市教育局長鄭新輝表示，校長放棄遴選，轉任教師的現象確實增多，但因素各有不同。有人是生涯規畫；也有人是因為今年的缺額不是自己喜歡，暫轉任老師，等有合自己發揮的缺，再參加遴選。

有校長表示，學校也有許多主任，做了好多年後，選擇回任教師，後來因學校有需要，又再出任主任；而大學校長任期滿後，回任教授也一大堆。因此，校長轉任教師，未來會更多，重要的是校長心態的調適。有校長認為，這就是校長退場機制問題，只因為國中小較少這種現象，沒被注意，未來應討論並建立機制。