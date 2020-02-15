校長退休人數大減 儲備校長大塞車

受年金改革影響，今年台南市國中小校長、老師申請退休的人數大幅減少，校長僅3人要退休，但儲備校長超過40人，勢必造成大塞車。有資深校長表示，這已是普遍現象，因排隊等候的人多，將使現任校長面臨更大壓力。

近10年前起國內教育界曾掀起校長、老師提早退休的風潮，8年前台南市單是國小校長就有40人提早退休，但也讓許多儲備校長有機會參加校長遴選，一圓人生夢想，卻也造成教育斷層。雖然近幾年趨勢稍緩，但受年金將改革影響，一度又造成想退休的老師增加，但隨著年金改革底定，退休人數已明顯減少。

台南市去年有600多人提出退休申請，但實際退休不到300人，多數老師都採觀望的態度。教育局已完成今年欲退休人數的調查，較去年少了百餘人，有400多名教師提出退休申請，預估實際退休人數會比去年少。教育局表示，去年6月30日前退休，只要滿55歲，有加發基數約4、50萬，因此滿多55歲老師退休，不過，今年已沒這項優惠，因此，可能會影響到部分教師退休的意願。

去年台南市國中校長僅1人退休，國小校長有16人退休，今年國中也是1人，但國小部分銳減到2人。雖然多數國中小校長都不願太早退休，使得缺額減少，但台南市教育局已在日前完成儲備校長甄選，國中錄取2人，國小錄取14人，加上原有的儲備校長，國中儲備校長有10人，國小有42人，也出現大塞車現象。

有資深校長認為，這已是全國普遍現象，許多想當校長的年輕老師雖考取儲備校長，卻不一定能獲遴選上校長，可能一等要好幾年，甚至沒有機會。也因為等當校長的人多，現任校長也更被受到檢視，壓力會增大。

台南市教育局長鄭新輝表示，通常各縣市都會先甄選儲備校長，若有缺，就會透過遴選作業，擇優擔任，因此儲備人數會多於缺額；教育局的責任就是幫助學校，選出優秀、適任的校長人選。目前校長遴選非考用合一，不是說考上儲備校長就能當校長，即使儲備校長人數多，但個人優點與專長不一，遴選委員會會視各校特色與狀況，做最合適的選擇。