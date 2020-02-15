快訊

期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲

歐洲死亡首例！法國80歲遊客確診新冠肺炎不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校長退休人數大減 儲備校長大塞車

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局完成校長退休意願調查，舉行說明會，啟動校長遴選作業。記者鄭惠仁／攝影

受年金改革影響，今年台南市國中小校長、老師申請退休的人數大幅減少，校長僅3人要退休，但儲備校長超過40人，勢必造成大塞車。有資深校長表示，這已是普遍現象，因排隊等候的人多，將使現任校長面臨更大壓力。

近10年前起國內教育界曾掀起校長、老師提早退休的風潮，8年前台南市單是國小校長就有40人提早退休，但也讓許多儲備校長有機會參加校長遴選，一圓人生夢想，卻也造成教育斷層。雖然近幾年趨勢稍緩，但受年金將改革影響，一度又造成想退休的老師增加，但隨著年金改革底定，退休人數已明顯減少。

台南市去年有600多人提出退休申請，但實際退休不到300人，多數老師都採觀望的態度。教育局已完成今年欲退休人數的調查，較去年少了百餘人，有400多名教師提出退休申請，預估實際退休人數會比去年少。教育局表示，去年6月30日前退休，只要滿55歲，有加發基數約4、50萬，因此滿多55歲老師退休，不過，今年已沒這項優惠，因此，可能會影響到部分教師退休的意願。

去年台南市國中校長僅1人退休，國小校長有16人退休，今年國中也是1人，但國小部分銳減到2人。雖然多數國中小校長都不願太早退休，使得缺額減少，但台南市教育局已在日前完成儲備校長甄選，國中錄取2人，國小錄取14人，加上原有的儲備校長，國中儲備校長有10人，國小有42人，也出現大塞車現象。

有資深校長認為，這已是全國普遍現象，許多想當校長的年輕老師雖考取儲備校長，卻不一定能獲遴選上校長，可能一等要好幾年，甚至沒有機會。也因為等當校長的人多，現任校長也更被受到檢視，壓力會增大。

台南市教育局長鄭新輝表示，通常各縣市都會先甄選儲備校長，若有缺，就會透過遴選作業，擇優擔任，因此儲備人數會多於缺額；教育局的責任就是幫助學校，選出優秀、適任的校長人選。目前校長遴選非考用合一，不是說考上儲備校長就能當校長，即使儲備校長人數多，但個人優點與專長不一，遴選委員會會視各校特色與狀況，做最合適的選擇。

台南市教育局14日已公告將遴選的校長缺，除了3校校長將退休，另有26所國中小校長任滿8年，啟動遴選作業。

台南市教育局完成校長退休意願調查，舉行說明會，啟動校長遴選作業。記者鄭惠仁／攝影

教育局 校長遴選 塞車
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

教育部配發備用口罩 家長：擔心孩子不戴是否安全

台南迎開學 防疫物資「準備好了」

開學後防疫 台南市教育局：不用急著戴口罩

台南教育局完成防疫物資準備 可以安心開學了

相關新聞

校長退休人數大減 儲備校長大塞車

受年金改革影響，今年台南市國中小校長、老師申請退休的人數大幅減少，校長僅3人要退休，但儲備校長超過40人，勢必造成大塞車...

教育部發口罩給各縣市校園備用 高雄：有發已很感恩！

教育部宣布口罩在開學前依人數發給學校，但僅備用。「教育部能夠調到口罩，有發我們已經很感恩了！」高雄市教育局長吳榕峯表示，...

中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

教育部今天舉行記者會表示，教育部將配645萬片備用口罩給學校，教職員生每人一片，但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀...

開學之後 教育部配給師生一人一片「備用口罩」

中小學2月25日開學，行政院長蘇貞昌昨天表示，開學後由教育部供給口罩給高中以下學校。教育部今天舉行記者會表示，教育部將配...

環球科大港澳生開學當天解禁 學校自製次氯酸水供消毒

受到新冠肺炎疫情影響，各大專院校延後開學，位於雲林的環球科技大學將於本月25日開學，目前已陸續有學生返校，為降低疫情衝擊...

選國籍要承擔！陳時中勁爆發言 讓大家想起這個人

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中近來因防疫暴紅，許多人不知道的是，陳時中的父親陳棋炎是國內早年親屬法權威學者，當今不少政壇、法律界重量級人物，都曾是陳棋炎門生。近來因陳時中的新聞熱度，讓不少法律人回想起當年上陳棋炎課的往事。

中芸國中親師DIY縫製500布口罩 送學生及弱勢防疫

新冠肺炎疫情掀起口罩荒，高雄市中芸國中親師生發起DIY布口罩，現場製作500個布口罩，將分送給全校學生、幼育院與老人院。...

無中港澳旅遊史也不能返校 大學校長盼放寬陸生入境

大學還有兩周開學，有大學表示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，校內有陸生年節期間出國旅遊，至今因陸籍身分無法返台...

管中閔條款 公校師兼職須先核准

教育部昨天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，被外界視為「管中閔條款」，未來公校教師兼職，包括獨董等職務，須先向學校提出申請並獲核准後，才可以參與提名選任，違規兼職期間所得兼職酬勞，學校應追繳。

教育部訂管中閔條款 學者:教授兼職獨董應嚴格限制

教育部今天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，明定未來公校教師兼任提名選任職務時，須先向學校提出申請並獲核准後...

管中閔條款！公校教師兼職獨董 提名選任前須學校核准

教育部今天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，被外界視為「管中閔條款」，未來公校教師兼任提名選任職務時，須先向...

加強防疫！藥廠捐2千瓶乾洗手噴劑給高市656所幼兒園

私立幼兒園已經開學，公立幼兒園2月25日開學，部分幼兒園仍在為防疫物資憂心。汎生製藥今天在大寮區卡爾頓幼兒園，捐贈200...

熱門新聞

選國籍要承擔！陳時中勁爆發言 讓大家想起這個人

開學之後 教育部配給師生一人一片「備用口罩」

成大導入智慧醫療 30分鐘內完成新冠肺炎檢疫

中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

教育部發口罩給師生備用 家長：有總比沒有好

總統感謝彰中生轉贈口罩 師生：給台灣人的情人節禮物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。