教育部將配送口罩等備用物資 偏鄉小學望依需求提供

教育部今天宣布，因應新冠肺炎延後開學，將於開學前依人數配送口罩給學校教職員生每人一片，並提供額溫槍、酒精等，給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴，對此嘉義縣偏鄉小學校長紛紛表示，感謝教育部的美意，但期望還能針對由誰配戴，及配戴時間進行說明。

嘉義縣梅山鄉太平國小校長黃彥鈞表示，目前配發的黑貓、郵局每天都會送，配送方式並不會有影響，但黃彥鈞期望教育部能根據學校教職員及學生需求發配口罩，因為教職員為第一線，更需要自主保護，但以目前排隊都難買到口罩的情況，後續教職員自備口罩可能會產生問題。

嘉義縣阿里山鄉山美國小校長李芳如表示，教育部在口罩供需失調情況下能先撥一批給學校，但無法一直供應，還是需要學校事前進行預防工作，目前山美國小已自行籌備大人及兒童口罩共約500份、漂白水14罐、耳溫槍6支、75%酒精4瓶、95%酒精12瓶，會再視疫情發展決定是否需要持續採購。