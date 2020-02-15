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教育部將配送口罩等備用物資 偏鄉小學望依需求提供

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山鄉山美國小已針對下周開學準備數盒口罩、漂白水、耳溫槍等物資。圖／山美國小提供

教育部今天宣布，因應新冠肺炎延後開學，將於開學前依人數配送口罩給學校教職員生每人一片，並提供額溫槍、酒精等，給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴，對此嘉義縣偏鄉小學校長紛紛表示，感謝教育部的美意，但期望還能針對由誰配戴，及配戴時間進行說明。

嘉義縣梅山鄉太平國小校長黃彥鈞表示，目前配發的黑貓、郵局每天都會送，配送方式並不會有影響，但黃彥鈞期望教育部能根據學校教職員及學生需求發配口罩，因為教職員為第一線，更需要自主保護，但以目前排隊都難買到口罩的情況，後續教職員自備口罩可能會產生問題。

嘉義縣阿里山鄉山美國小校長李芳如表示，教育部在口罩供需失調情況下能先撥一批給學校，但無法一直供應，還是需要學校事前進行預防工作，目前山美國小已自行籌備大人及兒童口罩共約500份、漂白水14罐、耳溫槍6支、75%酒精4瓶、95%酒精12瓶，會再視疫情發展決定是否需要持續採購。

嘉義縣梅山鄉仁和國小校長方正一表示，教育部提供口罩對偏鄉學校來說是很好的政策，因為山上家長光是開車下山到健保藥局排隊買口罩可能就會浪費大半天，時間成本過高，由中央配送口罩能節省家長時間，學校老師也能較為安心。

教育部日前公告將提供口罩、額溫槍、酒精等物資作為高中以下學校的備用物資。圖／教育部提供

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