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教育部配發備用口罩 家長：擔心孩子不戴是否安全

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府已為開學前做好防疫物資準備，對於教育部將再配發備用口罩，認為家長會更安心。記者鄭惠仁／攝影

教育部因應開學，將在開學前依學生人數配發口罩給各縣市備用，台南市教育局長鄭新輝表示，這樣的政策會讓家長更安心，他強調，南市已完成防疫物資準備，第一階段將準備10萬片口罩，目前已發下5萬片，但也是備用，防疫首要還是勤洗手。

鄭新輝說，南市目前已準備7千瓶500毫升裝，濃度75%的酒精、550桶20公升裝，濃度95%的酒精；1750桶20公升裝，濃度10%的消毒水；口罩將分3階段發給，第一階段10萬片，目前已發5萬片。另額溫槍包含購置及團體捐贈近1千支，讓學校用於出入口目前總量體溫。鄭新輝表示，這些防疫物資約可使用1、2個月，加上教育部的配發，應可滿足所需。

鄭新輝強調，配合政府防疫政策，由於要購買口罩較為困難，後續無法購得的口罩，也需要政府的挹注，讓家長、學生更為安心。

有校長表示，開學後備用口罩需求量可觀，包括警衛、廚工、量體溫的人員，以及有學生發燒，要緊急提供口罩，教育部配發更多備用口罩，相當重要。

李姓家長表示，政府不是一再宣導，健康學生不用戴口罩嗎？這樣的訊息，容易讓家長有誤解，以為政府會幫學生準備好口罩。雖然說健康學生不用戴口罩，但若有人沒發燒，雖身體微恙，卻看不出來，仍來上課，難道沒危險嗎？還真懷疑自己的孩子上課時不用戴口罩，是否安全？

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