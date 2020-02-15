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教育部發備用口罩 嘉縣家長協會：防疫早就超前部署
新冠肺炎延後開學，教育部今天宣布，屆時將配口罩給學校教職員生每人一片。但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴。嘉義縣政府教育處長陳添丁說，目前防疫未強制師生戴口罩，支持教育部做法。嘉義縣家長協會理事長蔡惇敘說，嘉義縣防疫超前部署，備用口罩已發給學校。
謝姓小學校長肯定教育部發給備用口罩做法，他說，口罩政府徵用，不易購買，校方已自備口罩，教育部配發備用口罩很好，不知疫情會持續多久，口罩寧有勿缺，教育處配發清毒酒精防疫物資，做好開學防疫準備。
教育處長陳添丁說，縣府已發放私幼49所消毒酒精49瓶，兒童口罩5900片共118盒，補習班22所消毒酒精22瓶，25日將發放公幼52瓶消毒酒精，高國中小全部147所，部分原則上每校會有一瓶消毒酒精，第一批耳溫槍已配發到學校，第二批採購完後配發，開學前防疫物資將全面到位校。
家長協會理事長蔡惇敘說，嘉縣防疫超前部署，備用口罩已發給各校，教育部再配發備用口罩，很好，加強防疫，有備無患。
教育部長潘文忠說，口罩是備用防疫物資，給校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，每50個教職員工生發放一盒共50片口罩，2月開始配送，預計開學前可配送到位，口罩非每天配送，而是有需要者用完再補充。
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