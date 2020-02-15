教育部發口罩給師生備用 家長：有總比沒有好

中小學2月25日開學，教育部將配645萬片口罩給學校，教職員生每人一片。但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴。有家長認為「有總比沒有好」，屏東縣建國小校長施世治也說，因應開學，各校早積極準備，目前僅針對緊急狀況者，應該已足夠。

教育部長潘文忠表示，因應疫情，1月30日各級學校成立應變小組，各級學校積極做準備，目前備有額溫槍2.5萬支，各校至少都會有一支，另備酒精8.4萬公升，和防疫備用口罩645萬片。

有些家長在先前口罩之亂時已到處「蒐集」兒童口罩，有的家長坦承之前還透過親戚出國時購買，多少有蒐集一些，原本一直擔心孩子開學後，口罩會不夠，現在教育部又要發給學校師生，雖然只提供緊急有需要者，但「有總比沒有好」。