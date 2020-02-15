教育部給師生每人1片備戰用口罩 新北教職員生有60萬

行政院長蘇貞昌昨視察口罩機台製造，表示開學後，高中以下會由教育部供給口罩。昨新北市教育局長張明文受訪時解釋，應是當作戰備使用，不是例行每人每日一個發放。

教育部今舉行記者會表示，教育部將配645萬片口罩，教職員生每人一片，但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴。

張明文表示，目前教育部配給私立幼兒園，也不是配給學生使用，而是放在學校供應急，若有在校生病使用。張明文昨評估，新北市教職員工及學生若含私幼有近60萬人，若真的是每日配給，恐怕會量太大。且依照中央標準，上課也沒有必要戴，是給學生來校突然感冒可使用。

新北市教育局強調，落實學生勤洗手、手不接觸眼口鼻、環境消毒，並且生病一定要就醫並在家休息、不到校，做好個人健康管理。