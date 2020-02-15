中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

教育部今天舉行記者會表示，教育部將配645萬片備用口罩給學校，教職員生每人一片，但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴；口罩非每天配送，而是有需要者用完再補充。家長團體說，學校較容易造成群聚感染，希望開學後起碼讓每個小孩都有口罩可用。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，口罩買不到的問題讓家長最頭痛。防疫是預防重於治療，為了人民生命安全著想，希望開學後口罩可以配到各個中小學，起碼讓每個小孩都有得用。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，每所學校每天應該有全校師生數5％到10％的量，才足以應付。按指揮中心規定，正常情況下，中小學生教室上課不用戴口罩，所以口罩應先給必須使用的師生，順序要要先給主要負責防疫工作的教職員，如：校護、衛生組、學務主任。導師班上如有呼吸道症狀學生，也應給予。另要給有發燒、呼吸道症狀，卻沒有戴口罩的學生。最後是其他有必要使用的人。