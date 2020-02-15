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環球科大港澳生開學當天解禁 學校自製次氯酸水供消毒
受到新冠肺炎疫情影響，各大專院校延後開學，位於雲林的環球科技大學將於本月25日開學，目前已陸續有學生返校，為降低疫情衝擊，校方針對教職員進行防疫培訓，並將由校內生物技術系每日製作次氯酸水，提供全校消毒環境使用，學校目前有6位港澳生在校進行居家檢疫，預計在開學當天解除管制。
環球科技大學近日針對開學將至，展開一系列防疫措施，包括全校教職員進行防疫訓練，將在開學後協物學生進行正確的健康管理，校長沈健華表示，開學前全校將進行大掃除，開學後由校內生物技術系每日製作次氯酸水，提供全校消毒環境使用。
學務長胥嘉芳表示，學務處準備額（耳）溫槍、酒精噴劑、酒精棉片、次氯酸水等防疫物品給各系使用，阻絕任何可能的感染，並協助學生進行正確的健康管理的知能。
因開學日期接近，大學生陸續返校，胥嘉芳表示，校內有6位港澳學生在校進行居家檢疫，預計開學當天解除管制，屆時會讓他們先回到居住所整理，再返校上課。
環球科大教職員也發動各類關懷居家檢疫學生行動，除每日利用電話、網路社群關心外，並熱心提供食品或生活用品，甚至提供「包子」、「蘋果」、「桔子」，為學生均衡健康把關外，更祝福他們「包平安、包吉利」順利度過居家檢疫期。
雲林科技大學居家檢疫學生有31人，其中有29名港澳生，校方表示，學校開學日延後到3月2日，居家檢疫學生在開學前都能解除檢疫，學校也已做好防疫準備因應。
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