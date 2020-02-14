中芸國中親師DIY縫製500布口罩 送學生及弱勢防疫

新冠肺炎疫情掀起口罩荒，高雄市中芸國中親師生發起DIY布口罩，現場製作500個布口罩，將分送給全校學生、幼育院與老人院。校長呂旭英表示，布口罩內能置放防疫口罩，能延長防疫口罩的使用期，希望幫助大家減少買不到口罩的困擾。高雄市教育局長吳榕峯慨然允諾學校找經費，再增購10台縫紉機，多產製布口罩助人。

吳榕峯今天也到校參與，和大家一起DIY做口罩，針線活看似容易，做起來其實不簡單。吳榕峯仔細用縫紉機縫製布口罩，他表示，口罩功能很多，兼具防塵與防病毒傳染，許多場合都能使用，希望大家一起發揮愛心，一起用愛與行動溫暖社會。

中芸國中平日開辦社區針線課程，讓社區媽媽們練就一身本領。家長會長黃美紅與親師們，除了學校的兩台縫紉機，又從家裡搬來幾台應急，一直不停的縫製。學校有200個學生，親師希望能給每個學生兩個口罩，其餘的就送給育幼院及老人院等弱勢單位。布口罩內可以置放防疫口罩，將能延長防疫口罩的使用期，也很美觀。

呂旭英說，寒假期間原本要舉辦完全免費的科學營、雙語營、風帆營、羽球營，卻因全球新型冠狀病毒疫情告急而暫停。緊接而來的更是口罩等防疫物資短缺，許多人都買不到口罩。學務主任鄭秉芸和家長會長黃美紅示範在布口罩中套上防疫口罩，這樣可以只清洗外層布口罩，裡層的防疫口罩就可以多使用幾次。