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無中港澳旅遊史也不能返校 大學校長盼放寬陸生入境

聯合報 / 記者潘乃欣羅真／台北即時報導
國內大學有陸生近14天無中港澳旅遊史，目前被滯留在第三國，大學校長盼放寬入境。本報資料照片

大學還有兩周開學，有大學表示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，校內有陸生年節期間出國旅遊，至今因陸籍身分無法返台開學，也無法返回家鄉，盼政府放寬陸生入境限制，讓近14天無中港澳旅遊史的陸生回到學校。

政治大學校長郭明政表示，校內有四名陸生，農曆年前赴美國、泰國、越南、菲律賓旅遊，至今滯留超過20天，並無中港澳旅遊史。他們無法返校開學，也不能返回家鄉，校方目前提撥校友捐款，資助他們滯留外地花費。

世新大學表示，校內也有兩名陸生遇到相似困難，校方與疾管署、教育部、移民署溝通，政府至今仍全面管制，他們尚未得到回覆。

文化大學教務長方元沂說，校內目前無類似個案，若有陸生遇類似狀況，校方會協助和陸委會、海基會溝通，也會啟動海外的校友資源，讓滯留在外的陸生得到協助。

台灣大學副校長羅清華表示，台大追蹤陸生情況，若到開學仍回不來，都納入安心就學計畫範圍，啟動線上學習等彈性措施，維持學生受教權。

針對台大的安心就學方案，台大教務長丁詩同表示，台大已有線上課程平台，也將請陸籍碩博生的指導教授幫忙，開設適合自己學生的量身訂做課程。不過，自然領域學生可能要做實驗，需要設備器材，不易遠距學習，可找當地能合作的老師，促成國際合作。

丁詩同說，校內陸籍碩博生約有一半打算在新的一學期畢業，這些學生可以註冊，跟指導教授討論並完成論文。若有其他考量也可辦休學。針對相關規定，台大將從寬認定、彈性處理。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，將請教育部評估後至指揮中心討論。

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