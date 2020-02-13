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教育部訂管中閔條款 學者:教授兼職獨董應嚴格限制

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
曾志朗認為，教育部修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」具宣示意義。本報資料照片

教育部今天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，明定未來公校教師兼任提名選任職務時，須先向學校提出申請並獲核准後，才可以參與提名選任；違規兼職期間所得之兼職酬勞，學校應追繳。此一原則被外界視為「管中閔條款」。

對此，政大校長郭明政認為，大學教授兼職應有一定限制，釐清責任、採取嚴格限制是合理的。他以「獨董」為例，企業獨董必須對投資人負龐大責任，與學校可能產生利益關係。他認為，為了避免利益糾葛，獨董「根本應該專職、不應兼職，才能具備獨立性」。

台灣聯合大學系統校長、中研院院士曾志朗則說，教育部發布此一原則「具宣示意義」，表示教育部同意學校跟產業合作、教師可以兼任獨董，但必須訂出明確的規則。他支持教育部訂出原則，讓學校和教師跟產業合作時有規則可循，不會觸法或引發爭議。

教育部 郭明政 政大
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