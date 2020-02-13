管中閔條款！公校教師兼職獨董 提名選任前須學校核准

教育部今天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，被外界視為「管中閔條款」，未來公校教師兼任提名選任職務時，須先向學校提出申請並獲核准後，才可以參與提名選任。

教育部修正「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，依據「實務可行」、「制度明確」及「合理課責」等原則，就公校教師兼任營利事業獨立董事、國內外兼職範圍、促進產學合作等事項適當調整，並要求學校應於3個月內檢視修正校內兼職規範。

教育部人事處表示，過去教師至營利事業機構兼任有提名選任等前置程序（如獨立董事），常因不諳規定，當選後才提出兼職申請，導致學校必須追溯同意，此次修正明定教師兼任前須先向學校提出申請並獲核准後，才可參與提名選任，而學校及兼職機構有3個月彈性時間進行後續產學和及學術金回饋契約簽訂等作業。

為鼓勵教師將學術研究及知識成果導入社會與國際學術交流應用，教育部此次修正也適度鬆綁，教師可至「國內外、香港或澳門地區經學校認定具一定學術地位之學術期刊出版組織」兼任編輯及顧問類職務、「承接政府機關（構）研究計畫之營利事業機構」兼任該研究計畫職務、「公營事業機構之任務編組或臨時性組織」兼任臨時性需要所設置職務的兼職，學校可免與該機構（組織）建立產學合作關係及收取回饋金。

教育部也表示，修正原則中明定，教師違規兼職期間所得兼職酬勞，學校應予以追繳，但為使學校有合理期間宣導及修正校內兼職規範與聘約，因此給予3個月後實施的過渡期間；而教師至營利事業機構兼任獨立董事、董事或監察人職務，一併課予學校揭露資訊的責任。