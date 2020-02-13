加強防疫！藥廠捐2千瓶乾洗手噴劑給高市656所幼兒園

私立幼兒園已經開學，公立幼兒園2月25日開學，部分幼兒園仍在為防疫物資憂心。汎生製藥今天在大寮區卡爾頓幼兒園，捐贈2000瓶乾洗手噴劑，將配發給高雄市656所幼兒園，為幼兒健康把關。

汎生製藥副董事長蔡季蓁代表捐贈，高雄市教育局長吳榕峯感謝汎生製藥提供防疫資源，呼籲幼兒園、家長加強教導學童落實正確勤洗手等良好防疫觀念，確保自身與親友健康。蔡季蓁表示，看到校園面臨防疫挑戰，擔心校園防疫物資不足，師生手部清潔是防疫的重要防線，為捍衛學童健康，率先捐贈自製的乾洗手酒精噴劑，支持市府防疫工作，為孩子健康把關。

幼兒園長蔡璧禧說，幼兒園教保人員每天都戰戰兢兢、努力落實防疫工作，就是為了提供孩子安全、家長放心的教育環境。有些幼兒園正為了不易購得消毒酒精煩惱，非常感謝企業提供資源支持。