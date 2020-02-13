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加強防疫！藥廠捐2千瓶乾洗手噴劑給高市656所幼兒園

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
汎生製藥捐贈2000瓶乾洗手噴劑，將配發給高雄市656所幼兒園，為幼兒健康把關。記者徐如宜／攝影

私立幼兒園已經開學，公立幼兒園2月25日開學，部分幼兒園仍在為防疫物資憂心。汎生製藥今天在大寮區卡爾頓幼兒園，捐贈2000瓶乾洗手噴劑，將配發給高雄市656所幼兒園，為幼兒健康把關。

汎生製藥副董事長蔡季蓁代表捐贈，高雄市教育局長吳榕峯感謝汎生製藥提供防疫資源，呼籲幼兒園、家長加強教導學童落實正確勤洗手等良好防疫觀念，確保自身與親友健康。蔡季蓁表示，看到校園面臨防疫挑戰，擔心校園防疫物資不足，師生手部清潔是防疫的重要防線，為捍衛學童健康，率先捐贈自製的乾洗手酒精噴劑，支持市府防疫工作，為孩子健康把關。

幼兒園長蔡璧禧說，幼兒園教保人員每天都戰戰兢兢、努力落實防疫工作，就是為了提供孩子安全、家長放心的教育環境。有些幼兒園正為了不易購得消毒酒精煩惱，非常感謝企業提供資源支持。

吳榕峯表示，防疫期間幼兒園除落實消毒、出入控管及勤洗手外，也鼓勵幼兒園可多安排幼兒進行室外活動，增強孩子的協調力與免疫力。各級學校應提供充足完善的洗手設備，尤其開學後，要保持教室的清潔與通風，進行全面環境清掃、孳生源清除與消毒工作，並隨時關心注意學生身體狀況，依規定進行疫情通報，高度警覺落實防疫，避免疫情發生與擴散。

幼保園小朋友多運動、勤洗手，保持健康。記者徐如宜／攝影
汎生製藥捐贈2000瓶乾洗手噴劑，將配發給高雄市656所幼兒園，為幼兒健康把關。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長吳榕峯（右）提醒小朋友們，一定要勤洗手、多運動保持健康。記者徐如宜／攝影

幼兒園 疫情
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