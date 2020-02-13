不怕入職場吃虧 新北高中生上勞權課

新北勞工局7年前就全國首創將勞權課程導入學校，勞工局長陳瑞嘉說，勞權課程有分個體勞權、集體勞權，過去個體勞權已在高中職授課，今年起集體勞權全面在高中授課，不僅讓學生知道未來就業後的權益，就連學生的父母也能受益。

陳瑞嘉說，老一輩的人對於勞動權益不清楚，都是憨憨在做，但後來逐漸會爭取權益，就是孩子告訴家長須爭取權益，他曾參加派報人員的工會，就有勞工告訴他，被兒女問「爸爸送報20多年，退休有沒有退休金」，才知道要爭取權益。

陳瑞嘉指出，年輕一代吸收許多勞權資訊後，才告訴家長要注意勞動權益，且受損後有提供救濟管道，包含勞資爭議可以提訴訟、調解、仲裁，所以希望勞權課程希望從高中階段開始，讓學生提前了解權益。

陳瑞嘉表示，個體勞權比較在於個人權益，集體勞權就是有關於工會法、團體協約法、勞資爭議處理法，未來到企業後，跟資方爭取權益就用得到，集體勞權先前在高職授課，今年下半學期高中也加入集體勞權課程。

參加課程的楊老師說，各校老師分享很多學生打工實際發生的案例，彼此互相交流，並思考如何提供學生意見。同樣參與課程的歐老師則說，很多學生在職場吃虧都來問老師，透過勞權課程後，更能把解決辦法傳遞給學生。