政院擬發振興抵用券 出版界籲納入出版業和書店
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，衝擊國內各產業，行政院研擬發放振興抵用券。出版界呼籲，政府在訂定紓困或振興抵用券適用範圍時，千萬不要忘了出版業與書店。
由50幾名出版社二代與主管發起的出版新生代研討會，在臉書轉傳海報，內容是「支持出版、書店納入行政院振興抵用券適用範圍」。研討會成員、 新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻表示，活動已獲出版全聯會與新北市公會支持轉傳，相關臉書頁面也有眾多出版界人士、作家表示支持。
吳政鴻說，出版新生代研討會發起已三年，本來是出版二代為主，後來加入專業經理人，他也是第二代，父親是出版全聯會前理事長吳金寶。大家都希望，振興抵用券別忘了出版界，盼政府政策能更周延。
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