快訊

鑽石公主號再增44人確診 累積218人感染

疫情影響營運 華航2月16日起主管減薪10%

政院擬發振興抵用券 出版界籲納入出版業和書店

聯合報 / 何定照
出版界呼籲，政府在訂定紓困或振興抵用券適用範圍時，千萬不要忘了出版業與書店，在臉書轉傳海報。圖／吳政鴻提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，衝擊國內各產業，行政院研擬發放振興抵用券。出版界呼籲，政府在訂定紓困或振興抵用券適用範圍時，千萬不要忘了出版業與書店。

由50幾名出版社二代與主管發起的出版新生代研討會，在臉書轉傳海報，內容是「支持出版、書店納入行政院振興抵用券適用範圍」。研討會成員、 新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻表示，活動已獲出版全聯會與新北市公會支持轉傳，相關臉書頁面也有眾多出版界人士、作家表示支持。

吳政鴻說，出版新生代研討會發起已三年，本來是出版二代為主，後來加入專業經理人，他也是第二代，父親是出版全聯會前理事長吳金寶。大家都希望，振興抵用券別忘了出版界，盼政府政策能更周延。

武漢肺炎 行政院
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

振興抵用券 國民黨、民眾黨齊聲：大方向支持

政府擬發「夜市商圈餐廳抵用券」 預算規模上看20億

政院今將推紓困方案 韓國瑜睽違8個月再現身行政院會

武漢肺炎紓困擬發「振興抵用券」 政院：不是消費券

相關新聞

怵目驚心還是觸目驚心？ 學測國文科選項惹議

今年大學學測國文選擇題，要從四個選項中選出完全沒有錯別字的答案，解答是C「怵目驚心」。但大考中心接獲民眾反映，教育部重編...

新冠肺炎傳染力強 台科大推「餐桌勿語」標語

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，台科大表示，校內為加強防疫，設計一系列中、英文防疫標語，張貼在學校餐廳、大樓電梯各處，提醒...

不怕入職場吃虧 新北高中生上勞權課

新北勞工局7年前就全國首創將勞權課程導入學校，勞工局長陳瑞嘉說，勞權課程有分個體勞權、集體勞權，過去個體勞權已在高中職授...

是不是吃野味 嘉義大學研發試紙檢測20分鐘現形

嘉義大學研發快篩技術，20分鐘內便可精準檢測標的肉品是否為野生動物及其種類，大幅提升時效且操作簡易，未來在鑑定方法模組化...

政院擬發振興抵用券 出版界籲納入出版業和書店

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，衝擊國內各產業，行政院研擬發放振興抵用券。出版界呼籲，政府在訂定紓困或振興抵用券適用範圍時...

台南教育局完成防疫物資準備 可以安心開學了

台南市教育局已完成防疫物資整備，包含耳（額）溫槍、酒精、漂白水與口罩的購置，並已發給學校。教育局長鄭新輝表示，目前總共準...

「怵」、「觸」目驚心？ 學者：意思仍有細微不同

今年學測國文選擇題，要學生從四個選項中選出完全沒有錯別字的答案，答案是「怵目驚心」，但教育部重編國語辭典修訂本也有「觸」...

教部憂心群聚感染 學生表藝團體賽喊卡 師生傻眼

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情添變數，教育部宣布，近卅萬人次參與的全國學生表演藝術類競賽團體賽今年暫停辦理。

高三生因疫情滯陸 藍委籲教部提安心就學配套

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，國民黨立委林奕華今指出，有學生家長陳情，目前仍有少數滯留中國大陸無法返國的台灣高三學生，以及台商學校的高三學生，可能因此影響三月申請入學的程序，可能還會被迫休學。

台大團隊跨校研發／太陽能變氫能 環保新能源

政府推能源轉型，2025年再生能源發電要占兩成。太陽能是主要的再生能源之一，缺點是不能貯存，且沒太陽就不能發電。台大材料系特聘教授陳俊維參與的跨校團隊，用「石墨烯」結合「矽」材料，把太陽能轉變成氫能，有望製成再生能源發電電池，太陽光吸收率比既有技術高20%。

台南女中侯昕宜 用英語認識更寬廣的世界

豔陽下展現熱情的笑容、年紀輕輕卻很有自己想法的台南女孩侯昕宜，目前就讀台南女中二年級，由於父母喜歡自助旅行，體認到英語的重要，從小就讓侯昕宜沉浸在英語環境中，從電視節目、繪本、讀本等，都是全英語。

在陸台生回台學習方案出爐 隨班附讀、轉學規定看這裡

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，教育部要求各大學及高中以下學校提供在中國大陸及港澳地區就學台生的學習銜接措施，以協助他們返...

熱門新聞

史上首次 今年大學指考延到7月3至5日舉行

指考確定延期！ 高中校長：減輕考場高中補課壓力

怵目驚心還是觸目驚心？ 學測國文科選項惹議

接連遇上921和SARS 網友推最慘大學生世代

延後開學問題多！國高中、大學教學大受影響

學測社會科三題設計有疑義 大考中心共送六分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。