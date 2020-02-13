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台南教育局完成防疫物資準備 可以安心開學了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天將防疫物資轉交給校長，也宣示，我們準備好了。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局已完成防疫物資整備，包含耳（額）溫槍、酒精、漂白水與口罩的購置，並已發給學校。教育局長鄭新輝表示，目前總共準備7千瓶酒精、600桶備用酒精、1750桶消毒水，口罩分3階段發給，第一階段發10萬片。

面對武漢新冠肺炎，大家都很關心開學後校園防疫問題，台南市政府今召開記者會，說明開學後校園防疫物資及各項防疫措施的整備情形。

教育局長鄭新輝局長表示，因應國內疫情發展，教育局和學校以「提前部署、協力合作、完善整備」的理念，春節連假結束後第1天上班，就邀集校長、教師團體代表召開應變工作小組會議，制訂各項防疫須知，以及各項防疫措施的標準作業流程供學校遵循，且提前下單，統一採購校園防疫物資，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水與口罩都已備齊，陸續由各校領回，並建立領用與使用管理名冊。

鄭新輝說，南市教育局建置的「武漢肺炎資訊專區」可提供防疫即時資訊、防疫小技巧和懶人包快速查閱；「寒假線上自主學習網」，可讓學校延後開學，但學生學習不中斷；也製作「防疫小學堂」，以生動活潑的動畫強化學生的防疫知能，守護自己的健康。

市長黃偉哲表示，為避免新冠肺炎疫情對學校師生健康的影響，就指示教育局和學校在開學前，必須做好各項防疫準備工作，包括物資的整備和各項防疫措施。目前國內部分防疫物資供不應求，採購不易，但教育局和學校因提前部署即時採購，相關的防疫物資皆已準備就緒，黃偉哲表示肯定。

面對開學後，各校為防疫所採取的各項管制措施，可能會對經常出入校園的民眾帶來的不便，黃偉哲提醒學校要事先做好溝通，也希望市民能多體諒，共同維護師生的健康。

目前許多家長都在關心，開學後進入校園是否必須戴口罩，鄭新輝表示，衛生專家建議，「勤洗手」是防疫的首要之務。因此，只要落實生病者在家休息、做好衛生自主管理、打開教室門窗，將傳染風險阻絕在學校和班級之外，健康的師生目前還不急著配戴口罩。

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