新冠肺炎傳染力強 台科大推「餐桌勿語」標語

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，台科大表示，校內為加強防疫，設計一系列中、英文防疫標語，張貼在學校餐廳、大樓電梯各處，提醒師生在密閉的公共空間減少交談，保護自己和他人。

台灣科技大學校長廖慶榮說，台科大有非常多外籍學生，標語也特別製作雙語版，請美籍教師協助適當的英文用語。圖標由設計系設計，所有防疫圖標皆開放給各校、公司機關免費使用，也歡迎有需要的民眾自行下載，一同落實防疫工作，傳遞正確防疫觀念。

疫情也導致延後開學，台科大表示，已開設三門密集遠距課，讓大家在這兩周的時間，可以學習新知、不荒廢時間，課程更帶著大家一起認識病毒、增加媒體素養、學習英文。一門課可抵一學分。

廖慶榮表示，這三門密集課分別是微生物與疾病、滑世代媒體素養、基礎旅遊英語，上課時間約在2月15日到3月2日間，修課時數都是18小時。盼透過密集遠距課程，讓學生們充分利用時間學習。

廖慶榮說，規畫這三堂課除了因應延後開學，同學們多了兩周閒置的時間，這三堂課也呼應時事現況，讓同學們可以多了解病毒的致病原理、增加媒體素養、培養英文能力。

他也說，認識病毒讓大家了解病毒的特性和傳播途徑，可以更懂得保護自己。在訊息快速又混亂的防疫時期，媒體訊息的來源和判斷也是不可或缺。最需要時間閱讀和練習的語文能力，更可利用這段時間多多加強。

台科大表示，這三門課的報名截止日為2月17日，也開放他校學生選修，但修課是否計入畢業學分，要依各校規定自行抵認。