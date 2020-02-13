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「怵」、「觸」目驚心？ 學者：意思仍有細微不同
今年學測國文選擇題，要學生從四個選項中選出完全沒有錯別字的答案，答案是「怵目驚心」，但教育部重編國語辭典修訂本也有「觸」目驚心，有民眾向大考中心反映此題恐造成考生作答困擾。
淡江大學中文系副教授楊宗翰說，這題確實有可能引起考生誤會，因為無論是教育部重編國語辭典修訂本或對岸的現代漢語辭典，都可以找到「怵目驚心」跟「觸目驚心」兩者，意義雖不能完全等同，卻也不是沒有解釋空間。
楊宗翰表示，學測國文不是為了找出只占千分之一的「利眼能人」，避免爭議應該還是出題的重要考量。
台灣師範大學國文學系徐國能表示，觸目驚心，應該是積非成是的一個詞。字典有兩種，一種是收集（描述）式的，就是有什麼都收；一種是權威（定義）式的，正確的才收。教育部字典應該是前者，有收，不一定是正確的。但他也認為，此題「不漂亮」是真的。
板橋高中國文老師官廷森說，「怵目」與「觸目」，在字典或網站上皆可檢索得到，二者使用由來已久，但畢竟「怵目驚心」用字完全正確，其他選項則明顯有誤，因此此題答案並無爭議。
官廷森表示，值得一提的是，「怵目」與「觸目」意思大抵相通，但仍有細微不同。「怵」與「驚」同義，均是使人驚駭的意思，「怵目驚心」即是駭人眼目、驚人心緒，「怵目」與「驚心」在結構上是一樣的。「觸目」則是指目光所及，詞義是中性的，「觸目驚心」指目光所及，令人內心驚駭。「怵目驚心」與「觸目驚心」，實大同小異。
家齊高中國文老師呂覲芬說，怵目驚心形容可怕的情景，駭人眼目，驚恐人心；觸目驚心形容看見可怕的景象而心生恐懼。若依教育部字典，以怵目驚心更能表達戰爭的殘酷可怕，程度更甚觸目驚心。
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