怵目驚心還是觸目驚心？ 學測國文科選項惹議

今年大學學測國文選擇題，要從四個選項中選出完全沒有錯別字的答案，解答是C「怵目驚心」。但大考中心接獲民眾反映，教育部重編國語辭典修訂本有「觸」目驚心的用法，質疑找錯別字的題目不應該使用通用字。大考中心說，「怵目驚心」一詞，不僅收錄教育部重編國語辭典修訂本，也屬生活常見常用詞語，考生當能判斷本詞用字完全正確。

今年學測國文科第二題，要考生從下列文句中，選出完全沒有錯別字的選項，包括：（A）合唱團員準備就序，天籟般的歌聲隨琴音揚起，全場立即鴉雀無聲，（B）花博開放參觀首日，遊客蜂擁而至，人人磨肩接踵， 場面熱鬧非凡，（C）戰爭片中，只見硝煙四起，一幕幕喋血山河的畫面， 令人怵目驚心，（D）即使是浮光略影的人生片段，若能靜心觀照，亦可萃取出生活意義。

大考中心收到一件針對該題目的反映意見，內容表示，根據教育部重編國語辭典修訂本，也有「觸」目驚心此一形式，且此形式也遍布日常生活。因此極有可能造成考生作答的困擾，畢竟「觸」字的用法正確，而導致考生無法明確地找出正確的選項，頗有爭議。找錯字的題目不應該使用通用字，影響學生作答。

大考中心說，該題要求考生選出完全沒有錯別字的選項，選項（A）「就序」應作「就緒」，選項（B）「磨肩接踵」應作「摩肩接踵」，選項（D）「浮光略影」應作「浮光掠影」，唯有選項（C）用字完全正確，是正確答案。其中，「怵目驚心」一詞，不僅收錄教育部重編國語辭典修訂本， 亦屬於生活中常見、常用的詞語，考生當能判斷本詞用字完全正確。

國家教育研究院表示，重編國語辭典修訂本是一部歷史語言辭典，收錄各種可能的用法，提供使用者參考，有關試題答案正確性，應由考試單位認定。