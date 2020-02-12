學會用故事打動人心，把話說到心坎裡，成為故事行銷的高手！

你對自己口語表達是否沒有信心？您在進行演說或報告時，是否總是備感壓力？那您知道運用說故事的方法，將有助演說或報告的效果嗎？如果能將經驗化作故事，更有助於理念的推銷，或是提升銷售額。臺大進修推廣學院開辦「說出故事力—打造說服人心的軟實力」課程，自民國109年4月28日起，每週二晚間授課，共計5堂課。歡迎對溝通表達及故事行銷有興趣者，把握在3月20日前完成報名繳費，享學費優惠。

價值好幾萬的乳霜為何貴婦消費不手軟，成就上億業績；沉默的鐵達尼號發現了滴水不滲的行李箱，造就精品皮箱傳奇，這些經典的故事讓品牌與其銷售歷久不衰；又如勇敢的阿拉伯少女，怎麼憑藉故事感動國王，不再濫殺無辜，擁有說服人心的力量。

國際知名企業管理專家安妮特·西蒙斯強調「講道理只能辯輸贏，但說故事可收服人心」。一個打動人心、成功引起聯結的故事，帶來的成效遠大於乏味的文案。天下雜誌曾報導，以往企業喜歡引用事實和數據，試圖用理性說服顧客；然而過多數據會讓人吃不消，如品牌顧問戈德曼所說，「你應該訴諸潛在客戶的直覺和情感，而最好的方法就是講故事。」

從理性分析與邏輯思維往往被認為是必須培養的能力，儘管它們能滿足我們理智、求真的需求，但若要和身處的世界、社會與人際產生更緊密的連結，經常需要訴諸感性與心靈的力量，而傳遞這種力量最有效的方式之一是說故事。

臺大進修推廣學院「說出故事力—打造說服人心的軟實力」課程，將透過臺大專業師資群的講授，引導學員學習具說服力之溝通訣竅及論說策略；透過學習活動，熟悉成功簡報之黃金原則；透過討論及分析英文故事講稿，體驗如何以簡短、動人之小故事，傳達想法、引起共鳴並達到有效之思想溝通。想進一步瞭解該課程，請至【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。