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指考延期至7月3日到5日 教長：減少對高中生學習的影響

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大考中心今天宣布，為使高中職考場調度順利，今年大學指考日期延後二日至7月3日至5日（周五至周日）進行，考試範圍不變。高中端表示，指考延期，對考生權益來說「差不多」，主要是舒緩考場壓力，減少影響高一、高二生的學習權益。報系資料照

大考中心今天宣布，為使高中職考場調度順利，今年大學指考日期延後二日至7月3日至5日（周五至周日）進行，考試範圍不變。高中端表示，指考延期，對考生權益來說「差不多」，主要是舒緩考場壓力，減少影響高一、高二生的學習權益。

潘文忠今天出席教育部部務會報。他表示，因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，教育部已決議，高中以下學校延後二周開學，108學年度第2學期改為2月25日開學至7月15日暑假開始。但部分高中會作為大學指考考場，原訂7月1日至3日（周三至周五）將改為7月3日至5日（周五至周日）進行，減少對高中生學習的影響。

潘文忠也說，指考考試日期雖延後，但後續登記分發等時程不會變動。

台中一中校長陳木柱表示，指考延後，最主要是舒緩考場的工作壓力，原訂7月1日至3日（周三至周五）現已是學期的上課日，若加上提前場布及開放考生看考場的時間，等於高中生整周都會受到影響；現改為7月3日至5日（周五至周日）進行，受影響的時間壓縮到周四、周五，較不會影響高一、高二生的學習權益。

至於指考考試範圍是否變更？陳木柱說，一般來說，高三下學期的課程內容，會在高三畢業典禮前結束，過去普遍是6月上旬進行畢典，今年多數學校改為6月15至17日舉行畢典，畢典後學生就會離校、或留校自修，考試範圍不需變更。

指考 武漢肺炎 潘文忠
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