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陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

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在陸台生回台學習方案出爐 隨班附讀、轉學規定看這裡

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，教育部要求各大學及高中以下學校提供在中國大陸及港澳地區就學台生的學習銜接措施，以協助他們返台就學。報系資料照

因應新冠肺炎（武漢肺炎疫情教育部要求各大學及高中以下學校提供在中國大陸及港澳地區就學台生的學習銜接措施，以協助他們返台就學。

針對大專校院方面，教育部表示，各大學應提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施，由返台學生向國內學校提出申請。教育部已請學校預先提供修課前相關準備及生活輔導措施。

教育部也說，返台學生若期望轉學回台或返國升學，若原就讀學校符合大陸或港澳學歷採認規定，學生轉學可併入暑假轉學管道辦理。若就讀學校未符大陸或港澳學歷採認規定，可參加新生入學考試。學生入學後，在原就讀學校所修讀的學分，若符合前述學歷採認相關規定，學分抵免方式由各校認定。

教育部已請各校於學校網站首頁設置疫情期間資訊公告專區，並提供聯絡窗口，以利學生向各校洽接連繫。

針對高中方面，教育部表示，高中階段學生如規畫於學期中返台銜接學習，得向國內學校提出申請隨班附讀，國教署將請學校積極協助安排學習及生活輔導措施。另學生原在大陸或港澳就讀的學校，如果符合大陸或港澳學歷採認相關規定，也可直接參加國內各校轉學考試，其轉學併入暑假轉學管道辦理，入學後在原就讀學校所修讀的學分，學分抵免方式由各校認定。

針對國中小學方面，教育部表示，學生如規畫於學期中短暫返台銜接學習，得於戶籍所在地的學區學校，採隨班附讀方式臨時安置就學，並依現行年級編入適當班級。如為總量管制或額滿學校，地方政府可採外加名額方式辦理，每班以外加1人為原則。

教育部也說，國中小生如擬轉入國內學校就讀，則依據「國民教育法」相關規定及地方政府現行機制辦理，各校可採認足資佐證其現在年級的相關文件或進行施測，以編入適當年級。

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