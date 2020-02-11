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慈濟科大3港生昨搶回台 仍有5名中港生回不來
花蓮慈濟科技大學有陸生及港生共12人，3名港生趕在今天凌晨截止日前，改機票搶返台，目前2人在外租屋，1人住進學校安排的健康集中監測管理室，展開14天居家檢疫；目前該校仍有1陸生、4港生無法回台，校方將啟動非同步遠距教學。
這3名港生原定14日返台，因中央流行疫情指揮中心昨宣布，今天凌晨零時起，暫緩港澳人士來台，3人因此趕緊更改機票在昨晚返台。
其中1人已住進學校健康集中監測管理室，展開14天居家檢疫，由校方提供免費三餐，隔離期滿後全面消毒。
其他兩人因為在校外租屋，14天內不可以外出，由里長或里幹事定期訪視或電訪，校方除提供3人消毒水、口罩、洗手乳或肥皂等，也提醒每天定時量體溫，填寫網路問卷回傳，掌握學生健康狀況。
校方表示，學校共有陸生2人、港生10人就讀，其中1名陸生和兩名港生在上學期結束後未返家過節，留在台灣。其餘8名港生，1人在上月22日就返台，自主隔離14天期滿，另3人昨回來了，仍有4名港生及1名陸生來不及返台。
教務處課務組長戴國峰表示，已啟動「安心就學」措施協助彈性修業，採非同步遠距教學，老師上課時全程錄影，3天內上傳到學校官網，這5名學生必須在影片檔上傳後3日天填好學習單回傳，如果沒在規定時間內完成，視同曠課。學校指出，至於考試部分，考慮以交報告，或遠距視訊考試等方式因應。
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