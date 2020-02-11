港澳禁令封關前趕回台 暨大深夜出現港澳生返校潮

我國政府昨突宣布港澳今起暫緩入境，不少港澳生趕在封關前搶搭飛機來台，國立暨南國際大學至今凌晨持續有港澳生返校，為確保防疫，校方包下獨棟民宿，也與校外房東合作落實居家檢疫14天，針對未入境者提供線上的安心就學方案。

暨大指出，初步統計校內陸生（含中國、香港、澳門）有234人，而中生總計有47人，不論是登記有學籍14人或其他非學位生33人，因返鄉過年碰上疫情爆發，全數遭暫緩入境，所以校內目前沒有中生，而扣掉中生的187人均為港澳生。

沒想到，因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在陸失控，港、澳等地確診個案遽增，甚至傳出社區感染，我國昨緊急宣布港澳今起暫緩入境，而因學校25日就要開學，校內逾30名港澳學生昨天趕著回來台灣，不少人「機車勞頓」今凌晨才到校。

而暨大校內港澳生有33人在2月6日前回台，不受入境後居家檢疫、自主健康管理規範，昨原有14名住校生、約30人在租屋處實施居家檢疫14天，而因封關禁令實施，昨入夜後到今凌晨又回來30多人，出現港澳生返校潮。

暨大主秘劉一中說，為因應陸生返校防疫隔離，針對住校生昨就包下獨棟民宿，每人獨立房間，供住宿生居家檢疫14天，現安置39人須每日自主紀錄體溫，由旅館統一送餐，並提供口罩、酒精等防疫用品。

此外，在校外租屋的40多名港澳生則由房東協助居家檢疫14天，同樣自主管理記錄體溫，校方每天也與房東聯繫確認學生健康狀況，有問題將立即協助處理；而趕在禁令前回台的學生若無特殊狀況，自煮隔離14天後正好趕上25日開學。

然因開學在即，針對暫無法來台的陸生，暨大也啟動安心就學計畫，校方表示，除協助線上註冊、選課，後續也會透過網路直播、上傳教學錄影畫面等方式讓他們即時學習，並研擬替代的考試或繳交作業報告等方案，就算不在校也能求學。