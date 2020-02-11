寒假太長別浪費！Google 13至16日直播教老師遠距教學

因應新冠肺炎疫情，教育部已宣布，高中以下學校延後開學至2月25日。Google官方則表示，教師雖無法上課，但仍可善用雲端工具讓學生持續學習，2月13日至16日每天晚間8時，Google邀請多位經驗豐富的教師直播，分享如何運用 Google雲端工具進行遠距教學、準備線上教材。

Google官方表示，這次的系列課程將在Google自家YouTube頻道播出，目前釋出的單元課程有Google Drive、Google Classroom、Google Hangouts Meet以及線上即時互評回饋的教學分享。

根據教育部政策，因應高中以下學校寒假延後兩周，國中教育會考、技專統測及大學指考等重大考期不變仍如期舉行，但國中會考範圍將調整。