新北推出國三會考複習包 線上也能複習

開學延後2周，不過會考不延期，新北市教育局與「LearnMode學習吧」，推出新北特製「國三會考複習包」，讓學生用親師生平台複習。而除了複習課程，也有不少學校運用網路創新教學，新北市也公開越南語影音線上教材。

新北的「國三會考複習包」，包含國文、數學、英語、社會及自然全科複習教材，以及歷屆會考試題，針對國九學生提供各冊教材及教學影片，讓學生在家也可以準備。

另，貢寮國中也特別蒐集「幫你達B」複習講義，每個會考基礎題，掃一下QR Code就有影音解題，還可直接傳訊息問老師；私立康橋高中國中部也規畫會考完整複習進度。

教育局說，教師可善用新北科技化扶助中心，運用均一、LearnMode學習吧、因材網及PaGamO等線上平台進線上學習扶助課程，補足孩子的學習弱點，並鼓勵多元學習，免費下載「新北市PVQC專業英文在家自主練習測評軟體」以及觀看「新北市越南語影音線上教材」。

除了複習課程，漳和國中教師張素惠也製作線上中國歷史大富翁，在PaGamO平台開課；達觀中小學的教師則規畫2周闖關自主學習任務，並用Google表單掌控學生學習進度並給予回饋。

欽賢國中透過Google classroom及joinnet系統，線上與數位學伴及英語教師連線；萬里國小應用因材網讓學生自主學習，教師透過後台學習回饋指派合適的學習任務。