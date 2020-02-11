25外生住檢疫宿舍 中山大學為第一線防疫者加保

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，中山大學從2月7日截至今天凌晨兩點，已有25名港澳及外籍生入住「檢疫宿舍」。校方今天示範了為隔離檢疫學生的送餐流程SOP，加強對隔離學生的服務，也讓學校萬名教職員生安心；此外並為防疫第一線包括接機、衛保、送餐同仁加保。

中山大學副校長黃義佑表示，防疫第一線包括接機、衛保、送餐的33位同仁，因為接觸到檢疫學生，校方決定全部加保，包括意外傷害及突發傷病住院醫療產物保險。校方所有訊息公平透明，不論國籍都是人道關懷處理。

送餐全副武裝

為檢疫宿舍送餐的中山大學人員，穿檢離衣、戴護目鏡、口套、手套，並消毒，然後逐間敲門送餐。隔離檢疫的學生若有任何需求，也可以填單代為購買準備，校方以電話提供關懷問候及諮商。

中山大學準備兩棟宿舍，可容納62生隔離檢疫。學務長楊靜利表示，接下來外籍生返校會有另一高峰，還有22名會過境香港，也會入住檢疫宿舍。中山是2月27日開學，接下來2、3天入住的學生，都可在開學前完成檢疫。學校也有彈性措施，延長註冊日期到3月2日。