在陸的台生返台學習銜接 已有人想轉學清大

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中國大陸多所大學宣布停課，教育部研議在陸台生回台的學習銜接措施，近日方案出爐。

教育部表示，大專校院將提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等，隨班附讀人數計為外加名額。如果原就讀學校符合大陸或港澳學歷採認相關規定，在陸、港、澳地區就讀的台生也擬向各校申請讀學位，他們的轉學併入暑假轉學管道辦理。

清華大學教務長焦傳金說，目前有一名就讀西安交通大學的台生跟清華聯繫，他希望這學期能夠旁聽，下學期轉學進入清大電機系。若是他能夠順利轉進清華，他這學期所旁聽的學分是可以抵免。

教育部表示，學習銜接措施由在陸、港、澳的台生向學校提出申請，教育部請學校積極協助安排，並預先提供修課前相關準備及生活輔導措施。另其隨班附讀人數計為外加名額，不受「專科以上學校推廣教育實施辦法」第八條規定的限制，但學校仍須維持教學品質。

教育部表示，如在陸、港、澳地區就讀的台生就讀學校未符大陸或港澳學歷採認規定，可參加新生入學考試。另入學後，在原就讀學校所修讀的學分，倘符合前述學歷採認相關規定，學分抵免方式由各校認定。

教育部並請各校於學校網站首頁設置疫情期間資訊公告專區，並提供聯絡窗口，方便學生向各校洽接連繫。