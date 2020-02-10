帶您領會李商隱詩作的美麗與哀愁──臺大「此情可待成追憶─李商隱詩選讀班」早鳥優惠至3/2止

國立臺灣大學進修推廣學院將自109年4月12日週日下午起開辦「此情可待成追憶─李商隱詩選讀班」課程，由臺大中國文學系劉少雄教授親授，於每週日透過三小時詩作解析的課程，以文學作品與時代背景為題，為學員們介紹晚唐李商隱各時期的詩作文辭，帶領大家進入李商隱幽微多情的內心世界。

李商隱詩是晚唐的奇葩，情思隱約淒迷，文辭極富眩人的異彩。我們讀到「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通」、「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」、「此情可待成追憶， 只是當時已惘然」，這樣精妙絕人的詩句，怎能不被他哀怨纏綿的情意所感動。而像「夕陽無限好，只是近黃昏」、「不問蒼生問鬼神」、「碧海青天夜夜心」等名句，更是大家所愛賞的。

劉少雄教授是國立臺灣大學文學博士，專業領域包含唐宋詞、東坡文學、古典抒情詩、詞學理論等。劉教授在臺大進修推廣學院開設的文學詩詞類課程屢獲好評，修讀過的學員反映其授課方式淺顯易懂，透過濃厚韻味且富節奏的詮釋，令學員陶醉不已。

「此情可待成追憶─李商隱詩選讀班」共計七次課程，從託物寄情的人間情誼到登臨懷古的詠史述懷，每週介紹李商隱詩作中的各種情調。109年3月2日前完成報名繳費者，即能享有早鳥優惠。報名詳情請捜尋[臺大推廣教育網]或來電洽詢(02)2362-0502。